14 settembre 2014 MotoGP, Rossi fa impazzire Misano: è trionfo Il pesarese torna al successo dopo aver vinto il duello con Marquez, scivolato. Sul podio Lorenzo e Pedrosa di ALBERTO GASPARRI

18:16 - A oltre un anno distanza dal suo ultimo successo, Valentino Rossi è tornato a vincere una gara della MotoGP, la sua 107.a in carriera. Lo ha fatto nella "sua" Misano, dove ha ingaggiato un grande duello con Marquez (Honda), con lo spagnolo scivolato prima di metà corsa e poi solo 15°. Sul podio col pesarese della Yamaha sono saliti anche il compagno di team Lorenzo e Pedrosa (Honda). Quarta e quinta le Ducati di Dovizioso e Iannone.

LA CRONACA DELLA GARA

Alla fine è arrivata, sognata, sudata, inseguita, ma è arrivata. Rossi e i suoi tifosi hanno dovuto attendere a lungo, complice il fenomeno Marquez, ma in una delle domeniche più attese, quella della gara vera gara di casa, a Misano, Valentino ha compiuto l'impresa. Si era capito sin da sabato e poi dal warmup che questa sarebbe stata l'occasione più ghiotta. Il nove volte campione lo ha confermato già allo spegnersi del semaforo, quando è andato subito all'attacco e si è messo davanti a Lorenzo e Marquez dopo una serie di sorpassi al cardiopalmo. Il leader della classifica si è dimostrato affamato come al solito, ma dopo un lungo botta e risposta, al nono giro ha perso l'anteriore in frenata, lasciando via libera a Rossi (il primo a tagliare il traguardo dei 5mila punti in carriera). Stavolta il salvataggio miracoloso dei test di Brno non gli è riuscito. E così Vale, che con il suo casco speciale aveva chiesto una mano ai suoi amici, l'ha ricevuta da chi meno si aspettava... Lorenzo, infatti, ha pagato la scelta di una gomma anteriore dura, che non ha funzionato come sperato, e Pedrosa non è stato mai in grado di impensierire i primi tre. Quanto a Marquez, ha faticato a riavviare la sua RC213V e solo grazie alla caduta in extremis di Aleix Espargarò ha conquistato il punticino della 15.a piazza. Alla fine la Honda (interrotta la striscia di 23 vittorie di fila) si è dovuta accontentare dell'ultimo gradino del podio, con Dani che ha piegato la resistenza Ducati di Dovizioso e Iannone. Il resto non è esistito con le Yamaha di Pol Espargarò e Bradley Smith sesto e settimo, Bautista, un combattivo Crutchlow ed Hernandez a chiudere la "top ten". A terra Bradl, 14° Alex de Angelis e ritirato Petrucci. Ma le emozioni che ha regalato Rossi hanno surclassato tutto il resto. E anche Marco Simoncelli, a cui è dedicato il circuito di Misano, avrà festeggiato.

-AL TRAGUARDO Rossi vince il GP di Misano, precedendo Lorenzo e Pedrosa. Niente punti per Marquez

-GIRO 28 A Misano inizia l'ultimo giro con Rossi che precede Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso

-GIRO 26 Dovizioso non molla Pedrosa, vuole il podio per la Ducati

-GIRO 25 E' iniziato il countdown a Misano

-GIRO 24 Il più veloce in pista al momento è Pedrosa, che ha preso qualche metro a Dovizioso

-GIRO 23 Mancano 6 giri e la vittoria di Rossi è davvero a un passo

-GIRO 22 Conitnua la battaglia tra Pedrosa e Dovizioso, che non molla. Marquez intanto è 20° in rimonta, ma la zona punti è lontana

-GIRO 21 Super giro di Rossi, che ricaccia Lorenzo a 3"

-GIRO 20 Rischio di Crutchlow, che arriva lungo nel tentativo di sorpasso a Bautista

-GIRO 20 Posizioni invariate in testa, mentre Iannone perde da Pedrosa e Dovizioso

-GIRO 18 Rossi sembra controllare Lorenzo, tenendolo a distanza di sicurezza. Gran battaglia Pedrosa-Dovizioso per il podio

-GIRO 16 Dovizioso tiene nel mirino Pedrosa, con Iannone leggermente staccato. Dietro ci sono Pol Espargarò, Smith, Crutchlow, Bautista ed Hernandez

-GIRO 16 Rossi risponde a Lorenzo, che si ferma a 2"3

-GIRO 15 Lorenzo si è leggermente avvicinato a Rossi, anche se resta a oltre 2"

-GIRO 13 I tifosi in giallo sulle tribune sono impazziti, il ritorno alla vittoria di Rossi è vicino

-GIRO 12 Dovizioso tiene sotto pressione Pedrosa per il terzo posto

-GIRO 12 Marquez è scivolato dopo aver perso l'anteriore in frenata

-GIRO 11 Sembra fatta per Rossi che ha quasi 3" su Lorenzo

-GIRO 10 Gara finita per Marquez, che non riesce a ripartire se non dopo un lunghissimo tentativo

-GIRO 10 Marquez è scivolato, via libera per Rossi

-GIRO 10 Rossi sembra prendere un piccolissimo margine di Marquez

-GIRO 9 Rossi tiene dietro Marquez, mentre Lorenzo è quasi a 2"

-GIRO 8 Pedrosa attacca Iannone durissimo e anche Dovizioso si infila. Caduto Bradl

-GIRO 7 Sembra che Lorenzo stia perdendo da Rossi e Marquez. Forse per colpa della gomma dura anteriore scelta dallo spagnolo

-GIRO 6 Pedrosa ha superato Dovizioso ed è quinto. Fuori Petrucci con l'Art Aprilia

-GIRO 5 Rossi, Marquez e Lorenzo sono in bagarre durissima

-GIRO 4 Marquez attacca e passa Lorenzo

-GIRO 4 Rossi attacca e supera Lorenzo, botta e risposta per due curve con vale che alla fine ha la meglio

-GIRO 3 Dietro sono già staccati: Iannone, Dovizioso e Pedrosa nell'ordine

-GIRO 3 Marquez ancora davanti a Rossi, che di nuovo replica subito

-GIRO 2 Marquez attacca Rossi e lo passa, ma Vale risponde subito

-GIRO 1 I primi tre hanno preso subito qualche metro di vantaggio sulle due Ducati

-Partiti! Lorenzo scatta al comando, seguito da Rossi e Marquez. Poi Iannone e Dovizioso

-A Misano ci sono 25° e 54mila spettatori

-Inizia il giro di riscaldamento

-Piloti schierati in griglia, tra poco inizierà il giro di riscaldamento prima dello spegnersi del semaforo. Sono 28 i giri previsti

-Cielo sereno a Misano, dove tra poco scatterà il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesima prova della MotoGP