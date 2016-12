MotoGP, Rossi carico: "Al Mugello è una questione d'onore" 

16:13 - Il prossimo GP d'Italia sarà la 300.a gara di Valentino Rossi in carriera. Un traguardo che il pesare della Yamaha vorrebbe tagliare in un modo solo: vincendo in MotoGP e battendo Marquez. "Sarà il mio trecentesimo GP, cosa che non mi rende troppo felice perché significa che sono vecchio, ma sono comunque contento: sono in ottima forma e ancora veloce. In palio ci sono sempre 25 punti, ma al Mugello è una questione di onore", ha detto.

"Sono molto felice di andare al Mugello, una pista fantastica che mi piace moltissimo: è uno dei miei weekend preferiti dell’intera stagione e cercherò di dare il massimo. Jorge (Lorenzo, ndr) ha vinto le ultime tre edizioni sulla Yamaha, facendo delle gare fantastiche, e questo significa che su questo tracciato la Yamaha è molto competitiva", ha aggiunto fiducioso.