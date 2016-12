MotoGP, Rossi: "Assen? L'anno scorso fu indimenticabile"

09:18 - Sabato si corre il Gran Premio d'Olanda, ottava prova della stagione 2014 del Motomondiale. Ad Assen, uno dei templi delle due ruote, l'anno scorso Valentino Rossi tornò al successo dopo un lunghissimo digiuno e quest'anno parte tra i favoriti, insieme al cannibale Marquez. "La gara dell'anno scorso è indimenticabile ma onestamente quest'anno mi sento ancora più forte quindi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per battere la concorrenza", ha detto Valentino. Rossi, reduce dall'ennesimo secondo posto stagionale alle spalle di Marquez in Catalogna, ha aggiunto: "Assen è un meraviglioso circuito e una pista adatta alla Yamaha. Grande ruolo ce l'ha il meteo: non sai mai se sarà caldo o freddo, secco o bagnato". Il compagno del pesarese in Yamaha, Jorge Lorenzo, che ad Assen ha vinto nel 2010, ha aggiunto: "Dopo i problemi accusati in Catalogna, arrivo in Olanda molto ottimista. Durante gli ultimi due giorni di test abbiamo risolto diversi problemi e abbiamo provato nuove soluzioni per ridurre il gap con i rivali. Assen è una delle mie piste preferite e cercherò di centrare la mia prima vittoria stagionale".