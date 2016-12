MotoGP, pole da record per Marquez ad Austin 

19:04 - Marc Marquez conferma la sua superiorità e conquista la pole della gara di Austin della MotoGP. Lo spagnolo della Honda ferma il cronometro su 2'02"773, sbriciolando il record in qualifica del 2013 (2'03"021). In prima fila con lui le altre RC213V di Pedrosa, 2° a quasi tre decimi, e Bradl, 3° a quattro. Rossi (Yamaha) è 6° dietro ad Aleix Espargarò (Ftr-Yamaha) e Lorenzo. La migliore Ducati è quella di Crutchlow, 7°. Iannone 9° e Dovizioso 10°.

Chi si aspettava una sorpresa, insomma, è rimasto deluso. Ma era difficile pensare che un Marquez così potesse lasciare la prima posizione a qualcun altro. Ci ha provato Dani Pedrosa, anche se alla fine anche lui ha dovuto alzare bandiera bianca, pur limitando il distacco. E' stato bravo anche Stefan Bradl, desideroso di riscattare la caduta in Qatar. Sta di fatto che in Texas la Honda appare di un altro pianeta. Dopo un giorno e mezzo difficile, ha rialzato la testa Jorge Lorenzo, conquistando perlomeno la palma di migliore Yamaha e contenendo il ritardo a meno di mezzo secondo, cosa non scontata visto l'esito delle libere. In gara punterà a un posto sul podio, ma difficilmente riuscirà a rimanere agganciato ai due missili Repsol. Ci si aspettava di più da Valentino Rossi anche se rispetto a Losail (era decimo) il passo avanti fatto in qualifica è notevole e in pratica ha girato con lo stesso crono del compagno di team (li divide un solo millesimo). Sicuramente domenica sera potrà dire la sua, ma scordiamoci di vederlo battagliare con Marquez come tre settimane fa. A meno di un miracolo. Oltretutto le due M1 dovranno guardarsi dalla "cugina alla lontana" affidata al più grande dei fratelli Espargarò, quarto e capace di stare davanti per un soffio a entrambi. Un po' di delusione in casa Ducati, perché almeno in prova si sperava di vedere le Desmosedici battagliare per la prima fila. Invece, nonostante il vantaggio della gomma morbida, né Crutchlow (scivolato nel finale), né Dovizioso, sono riusciti a farsi valere. Soprattutto è opaca la prestazione del Dovi, finito alle spalle anche di Andrea Iannone.

Dal Q1 erano usciti vincitori, come prevedibile, Alvaro Bautista (poi solo 12°) e Aleix Espargarò, lasciando gli altri ad accontentarsi delle posizioni dal 13° posto in giù. A partire dal bravissimo Scott Redding, il migliore in sella alle Honda Open, fuori per un soffio. Il britannico ha fatto meglio dei due compagni di moto, Hayden e Aoyama, divise dalla quarta Ducati in pista, quella Pramac di Yonny Hernandez. Passo indietro, almeno per quanto riguarda la posizione in griglia, per un delussissimo Danilo Petrucci e la sua Aprilia: 22° dietro anche alle PBM motorizzate Art di Laverty e Parkes.