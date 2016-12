13 luglio 2014 MotoGP, Marquez vince anche al Sachsenring: 9 su 9 Doppietta Honda con Pedrosa secondo. Lorenzo chiude terzo e Rossi quarto una gara con i big partiti dalla pit-lane Tweet google 0 Invia ad un amico

19:42 - Nemmeno il meteo pazzo del Sachsenring frena Marc Marquez che in Germania vince la nona gara della MotoGP su altrettante disputate. Lo spagnolo della Honda, col titolo ormai in pugno, precede il compagno di squadra Pedrosa e Lorenzo, terzo con la Yamaha nella corsa partita con metà schieramento al via dalla pit-lane per il cambio gomme (da rain a slick) nel giro di riscaldamento. Quarto Rossi, quinto Iannone con la migliore Ducati.

LA CRONACA DELLA GARA

Insomma, ci stanno provando in tutti i modi a mettere in difficoltà Marquez, ma il campione in carica è rimasto inavvicinabile per tutti anche stavolta. E pensare che il pomeriggio prima della lunga pausa estiva era iniziato col brivido dell'incertezza meteo. La pioggia arrivata poco prima del via ha convinto tutti a montare le gomme rain per la partenza del GP che segnava il traguardo di metà campionato. L'unico, almeno tra i piloti ufficiali, a non farlo era stato Stefan Bradl, ma nel giro di riscaldamento anche gli altri si sono accorti che le condizioni dell'asfalto erano affrontabili anche con le slick. per questo sono rientrati ai box per il cambio moto. E così, mentre solo in nove sono scattati regolarmente dalla griglia allo spegnersi del semaforo, con il tedesco là davanti solitario, i vari Marquez, Lorenzo, Rossi, Dovizioso e tutti gli altri hanno preso il via dalla pit-lane, in fondo allo sparuto gruppetto di outsider. A questo punto è cominciata una gara all'inseguimento di Bradl, che però ha pagato caro un setting rimasto da bagnato. Il pilota di Cecchinello è stato ben presto risucchiato dal gruppo, chiudendo poi fuori dai punti, battuto anche dall'Aprilia Art di Danilo Petrucci. In pochi giri Marquez si è portato al comando e alla fine è riuscito a piegare la resistenza di Dani Pedrosa, l'ultimo ad alzare bandiera bianca. Niente da fare per le Yamaha che hanno incassato distacchi pesanti, anche se Jorge Lorenzo (partito al rallentatore dopo un problema ai freni, che l'ha costretto a tagliare un tratto di pista e a rialzarsi) ha salvato il salvabile, dopo il disastro di Assen, con il podio. Podio che invece non ha centrato Valentino Rossi, arrivato ben lontano dal maiorchino. Per un po' ha provato a insidiarlo Andrea Iannone, autore di una bella gara (suo miglior piazzamento in MotoGP) che lo ha premiato con il quinto posto e la palma di primo dei piloti sulla Desmodsedici. Deludenti, invece, i "titolari" Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow, arrivati 8° e 10° dietro anche alle Yamaha Open e satellite dei fratelli Aleix e Pol Espargaro e divisi da Alvaro Bautista.

TRAGUARDO: Marquez vince la nona gara stagionale di fila, facendo en plein. Pedrosa e Lorenzo sul podio, Rossi è quarto. Seguono Iannone, Aleix Espargaro, Pol Espargaro, Dovizioso, Bautista e Crutchlow. Petrucci strappa l'ultimo punto a Bradl: 15°

GIRO 30: inizia l'ultimo giro con Marquez che ha 1"4 di vantaggio su Pedrosa. Lorenzo terzo, Rossi quarto.

GIRO 29: a due giri dal termine Pedrosa non molla, ma Marquez per ora non è attaccabile

GIRO 28: Crutchlow e Dovizioso si devono inchinare a Pol Espargero

GIRO 27: Pedrosa rosicchia ancora qualcosa a Marquez, dietro è tutto plafonato

GIRO 27: Pol Espargaro attacca le due Ducati

GIRO 25: Pedrosa recupera un paio di decimi a Marquez, ma è ancora a 1"8, Crutchlow supera Dovizioso all'inizio del discesone

GIRO 24: Crutchlow va all'attacco del settimo posto di Dovizioso

GIRO 21: Pedrosa è a quasi 2" da Marquez, lancianto verso la sua nona vittoria stagionale consecutiva

GIRO 20: le prime posizioni sembrano ormai consolidate: Marquez, Pedrosa, Lorenzo, Rossi, Iannone, Aleix Espargaro, Dovizioso, Crutchlow, Pol Espargaro, Redding

GIRO 20: Pedrosa non tiene il ritmo di Marquez e si prende 1" di distacco

GIRO 19: Lorenzo è a oltre 7" dalla coppia Honda, Iannone rallenta e rischia di farsi riprendere da Aleix Espargaro

GIRO 17: caduta senza conseguenze per Laverty nelle retrovie

GIRO 16: Rossi continua a perdere da Lorenzo, ma tiene a bada Iannone

GIRO 15: Tra Marquez e Pedrosa c'è mezzo secondo, le due Yamaha sono invece fuori dai giochi per la vittoria

GIRO 14: Bradl sempre più indietro: le gomme erano slick, ma l'assetto era rimasto da bagnato

GIRO 12: Marquez e Pedrosa hano oltre 5" su Lorenzo, che a sua volta ne ha 2" su Rossi

GIRO 11: è la volta di iannone passare Bradl, che ora è sesto. Risale Dovizioso: ottavo

GIRO 11: Lorenzo prova ad accorciare su Marquez e Pedrosa, Rossi passa Bradl

GIRO 10: Lorenzo passa anche Bradl, Rossi ci prova ma non riesce

GIRO 9: gran sorpasos in staccata per Lorenzo su Rossi, ora hanno Brald nel mirino

GIRO 9: Pedrosa è incollato a Marquez, Lorenzo a Rossi con Iannone poco distante. Solo 10° e 11° Crutchlow e Dovizioso

GIRO 8: Marquez e Pedrosa sono già in fuga, Rossi 4°, Lorenzo 5° dopo il sorpasso a Petrucci.

GIRO 7: Marquez passa Bradl, Pedrosa lo fa poco dopo

GIRO 6: Bradl ormai è nel mirino dei due hondisti, Rossi e Lorenzo sono in risalita. Iannonne nono con la migliore Ducati

GIRO 5: Marquez e Pedrosa sono già all'inseguimento di Bradl. Gli altri big sono ancora alle prese con i sorpassi dei piloti delle retrovie

GIRO 4: Marquez è già terzo seguito come un'ombra da Pedrosa. Davanti Bradl perde terreno. Rossi è nono, caduto Smith

GIRO 3: Marquez è velocissimo con meno di 6" di ritardo da bradl. Petrucci incredibile secondo

GIRO 2: Incredibile partenza davanti a 89mila spettatori. Marquez è già nono, Rossi 12° dietro a Pedrosa

GIRO 1: scattano solo 9 piloti dalla griglia, gli altri dai xo dopo di tutti. Al comando c'è Bradl

-Tutti i piloti rientrano ai box per il cambio moto: partiranno dalla pit-lane con le slick. Da compiere 30 giri

-Bradl ha deciso di partire con le slick (come Petrucci), mentre gli altri big vanno sul sicuro con le rain

-Dopo due agre asciutte, al Sachsenring è arrivata la pioggia a complicare i piani dei piloti della MotoGP. Si partirà con le gomme rain, ma c'è la possibilità di un cambio moto a GP in corso visto che in alcuni tratti l'asfalto non è del tutto bagnato

-Al Sachsenring si corre la nona prova stagionale della MotoGP e Marc Marquez cerca il nono centro per un incredibile 100% di vittorie. In prima fila con il poleman spagnolo ci sono Pedrosa e Bradl. Rossi scatta dalla sesta piazza alle spalle di Aleix Espargaro e Lorenzo.