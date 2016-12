MotoGP, Marquez subito da record in Argentina 

23:03 - Dopo aver preso le misure alla nuova pista, Marc Marquez si scatena nella seconda sessione di prove libere della MotoGP in Argentina. Lo spagnolo della Honda fa segnare il miglior tempo del venerdì, fermando il cronometro sull'1'39"313. Enorme il divario con il resto del gruppo: il compagno di team Pedrosa è 2° a 1"104. Poi seguono Aleix Espargarò (Ftr-Yamaha), Bradl (Honda) e un ottimo Dovizioso (Ducati). Yamaha in ombra: Rossi 8°, Lorenzo 9°.



In ombra nella prima sessione, Marquez ha bastonato tutti nella seconda, facendo due giri esagerati, che hanno lasciato senza parole. Il campione in carica è astato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'40" e se non succederà qualcosa di strano, anche per la pole e per la gara si lotterà solo per la piazza d'onore. Ancora una volta l'unico in grado di tenergli la scia, si fa per dire, è stato Dani Pedrosa, ma difficilmente sarà lui a mettergli i bastoni tra le ruote. Men che meno gli altri, a partire dalla coppia Yamaha. Addirittura, le M1 ufficiali di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno chiuso alle spalle di quelle satellite di Bradley Smith e Pol Espargarò, rispettivamente sesto e settimo. E se per Lorenzo si tratta di un bel passo indietro rispetto alla mattina, ma bisogna sottolineare che al pomeriggio ha risparmiato gli pneumatici, per Rossi è la conferma di non essere riuscito a trovare il giusto feeling con il tracciato di Termas de Rio Hondo: oltre 2" di distacco sono davvero troppi. Così, per il podio potrebbe essere in lotta ancora la Ducati oltre alla terza Honda finita tra le prime quattro, quella di Stefan Bradl. Nonostante sia andato in fumo un motore della Desmosedici (nessun allarme visto che grazie ai privilegi Open a Borgo Panigale ne possono utilizzare 12), Andrea Dovizioso è stato bravo a rimettersi subito nelle posizioni che contano, confermando il positivo avvio di stagione. Peccato solo che Andrea Iannone abbia pagato caro una pesante caduta (bloccaggio della ruota posteriore per un problema tecnico), non riuscendo a fare meglio della decima piazza. Ancora in difficoltà Alvaro Bautista, entrato in crisi dopo la caduta in Qatar e solo 11°, mentre Aleix Espargarò si è confermato il migliore in sella a una Open (e non solo a quella...), staccando di gran lunga i "compagni di regolamento". A sorpresa chiudono la classifica le Honda RCV1000R di Redding e Aoyama (la migliore è quella di Abraham, 13°), dietro anche alla Ducati del collaudatore Michele Pirro (che sostituisce l'infortunato Crutchlow), 18°, e all'Art di Danilo Petrucci, 19°.