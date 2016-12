MotoGP, Marquez solo settimo nelle libere di Barcellona 

13:57 - Inizia con una sorpresa il GP Catalunya, settima prova della MotoGP. Al termine delle prime prove libere sul circuito di Barcellona, infatti, davanti a tutti non c'è Marquez. Lo spagnolo leader del Mondiale è addirittura 7°. Il più veloce è stato Aleix Espargarò con la Yamaha Open, primo in 1'41"672, che precede Lorenzo (Yamaha), Iannone (Ducati) e Rossi (Yamaha), tutti staccati di sette decimi. Pedrosa è 6° dietro a Bradl, migliori due su Honda.

Certo, non sono 45 minuti a poter dire che il vento è cambiato, ma di certo questa prima sessione ridà un po' di interesse e curiosità a un fine settimana che rischiava di essere chiuso ancora prima dell'inizio. Se Marc Marquez possa perdere l'imbattibilità sulla pista di casa è ancora presto per dirlo, ma di sicuro gli altri non si danno ancora per vinti. A partire dalla coppia Yamaha, con Jorge Lorenzo che pare aver ritrovato la strada persa e Valentino Rossi sempre protagonista nelle prime posizioni. Difficile, invece, che Aleix Espargarò riesca a ripetersi anche in gara, seppure sul giro secco l'aiuto della gomma morbida possa dargli un bel vantaggio. Lo conferma Andrea Iannone, ancora una volta "intruso" tra i grandi favoriti e migliore delle Ducati nonostante una caduta nel finale. Ducati che non brilla troppo con i piloti ufficiali: Andrea Dovizioso, il collaudatore Michele Pirro, presente come wild card, e Cal Crutchlow sono rispettivamente 11°, 12° e 15°, alle spalle anche della Desmosedici di Yonny Hernandez, ottimo nono. Dopo l'operazione al polso che l'ha costretto a saltare il Mugello, Nicky Hayden è 17°, mentre Michel Fabrizio, ancora sostituto dell'infortunato Danilo Petrucci, chiude il gruppo con l'Aprilia Art.