MotoGP, Marquez non sbaglia: sue le prime libere

16:39 - Marc Marquez vola con la sua Honda anche nelle prime libere del GP della Repubbica Ceca (si corre a Brno) chiudendo in 1.56.803. Il campione del mondo in carica si è messo alle spalle la coppia formata dagli spagnoli Jorge Lorenzo (Yamaha) e Dani Pedrosa (Honda). Quarto tempo per Aleix Espargarò (Forward Yamaha), poi Valentino Rossi (Yamaha) staccato di 0,262s dall'iberico. Settimo tempo per Andrea Dovizioso (Ducati).

Andrea Iannone (Ducati) è 12/o alle spalle di Michele Pirro (Ducati). Diciannovesimo al debutto sulla Forward Yamaha ha chiuso Alex De Angelis, mentre Danilo Petrucci (ART Aprilia) 23/o.