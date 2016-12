18 maggio 2014 MotoGP: Marc Marquez trionfa a Le Mans Rossi si porta al comando, ma poi si arrende al 2° posto, firmando il 150° podio in carriera nella MotoGP. Bautista 3°, male Pedrosa e Lorenzo di MATTEO CAPPELLA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:40 - Nonostante una brutta partenza, Marc Marquez (Honda) trionfa nel GP di Francia, conquistando la sua quinta vittoria stagionale consecutiva. Scatta invece bene Rossi (Yamaha), che però deve arrendersi alla rimonta del campione in carica, accontentandosi del 2° posto. Bautista (Honda) completa il podio, davanti a Pol Espargaro (Yamaha) che beffa Pedrosa (Honda) e Lorenzo (6°, Yamaha). Ducati: Dovizioso chiude 8°, Crutchlow 11°. Caduto Iannone.

GP DI FRANCIA - LA CRONACA DELLA GARA

Vince, trionfa e regala spettacolo. Marquez non si ferma, ci mancherebbe, e inizia a preoccupare i grandi della storia. Avvicinandoli ed eguagliando i loro record. Quinta vittoria di fila, come Rossi nel 2008, come Doohan nel 1997. Predestinato insomma, anche in una domenica in cui parte come la bella addormentata, costretto nel traffico per metà gara. Senza scomporsi, scaldandosi progressivamente e firmando poi sorpassi a raffica. Atteggiamento positivo e produttivo, perfetto per ritrovare la coda della Yamaha numero 46, che intanto si è preso strategicamente il comando. Facendo pregustare un duello che, però, non arriva. Valentino infatti guida un po' sopra le righe e finisce largo. Aprendo la porta al 93, che non ci pensa due volte, non si fa pregare e lanciare la sua Honda in una cavalcata solitaria verso il successo.



Dietro la bagarre non manca. Con Bautista che s'inventa un terzo posto coraggioso, battendo d'esperienza il giovane Pol Espargaro che chiude 4°, staccato di solo mezzo secondo. Soffrono invece Pedrosa e Lorenzo. Dispersi nel gruppone e poco incisivi fin dal via. Fin dalle qualifiche e dalle libere. Lontani, e forse un po' troppo demotivati dallo strapotere dello smiling boy. Quel Marquez che in classifica stampa 125 punti, staccando proprio Pedrosa, dietro con 83. Il bello è che si avvicina Rossi, a 81 grazie al 150° podio nella classe regina. Motivazione extra per Valentino, che già si prepara per la rivincita del Mugello.

Ultimo giro: Marquez vince davanti a Rossi e Bautista. Espargaro 4°, beffa Pedrosa e Lorenzo. Dovizioso chiude 8°

2 - Anche se Dani sta facendo di tutto per agguantare la quarta piazza

3 - Posizioni di testa che sembrano stabilizzarsi

5- Pedrosa prova a ridurre il distacco da Espargaro Pol

6 - Rossi ha +3.327 da Marquez, mentre Bautista prende +4.864

7 - E' Aleix Espargaro che guida un trenino di scatenati, composto proprio da Dovizioso, Smith e Crutchlow

8 - Dritto di Crutchlow, che naviga all'undicesimo posto, mentre Dovizioso si è stabilizzato al 9°

- La Honda 26 però affonda il colpo e Pedrosa è 5°

9 - Difende e chiude la porta Jorge, che vede mezza gomma di Dani affiancarsi ad ogni curva

10 - Lorenzo è invece alle prese con un arrembante Pedrosa

- Bautista intanto vuole il terzo posto di Espargaro... e infatti Alvaro s'infila!

11 - Iannone: "Non mi sono accorto di Hayden, ho preso una gran botta, ma mi dispiace che sia caduto. Soprattutto però mi spiace per la mia scivolata perché potevo fare una grande gara"

12 - Tra Marquez e Rossi c'è già un gap di +1.120

- Anche Pedrosa sfila la Honda LCR del tedesco

13 - Jorge non aspetta e passa Stefan

14 - Bradl, Lorenzo e Pedrosa, attaccati per la sfida per il 5° posto

15 - Il 93 è già partito per la sua fuga

- Marquez passa Rossi, che sbaglia, girando troppo largo alla S veloce

- Lorenzo cerca di ricucire il gap da Bradl, che intanto è stato passato da Bautista (4°)

16 - Il campione leggendario e il giovane campione sono attaccati

- Tra la Honda e la Yamaha ci sono meno di 6 decimi

17 - Il 93 guadagna 1 decimo al giro sul 46

- Marquez va subito alla caccia di Valentino

18 - Immediato l'attacco alla chicane della curva 3, con cui Marquez si "beve" Espargaro, che resta in lotta per la terza piazza con Bradl

- Pedrosa passa la Ducati

19 - Marc è scatenato e senza la minima esitazione infila Bradl, andando alla caccia del secondo posto di Espargaro

20 - Marquez firma il nuovo record in gara 1:33.548

- Anche Lorenzo e Bautista passano Dovizioso, che è 7°, marcato da Pedrosa

21 - Rossi ha 8 decimi su Espargaro che lo segue

- Marquez si prende la quarta piazza ai danni di Dovizioso, che ora deve vedersela con Jorge

22 - Marquez non è preciso, gira largo, ma torna in coda a Lorenzo. Ma poco dopo il rettilineo lo infila. Marc è 5°

23 - Dovizioso in difficoltà, cede il passo ad Espargaro e Bradl

- Marquez e Pedrosa sono nel traffico con Smith e Bautista

24 - Lorenzo passa Smith ed è 5°

- Dietro Espargaro è terzo, infilanto Bradl

- Botta-risposta tra il 46 e il 4, con Valentino che ha la meglio e si prende la testa della corsa francese

- Rossi al comando, ma risponde deciso Dovizioso. Moto che si sfiorano e la Ducati resta davanti

25 - Risale Marquez, che firma il giro veloce

- Rossi 2°, entra deciso su Bradl

26 - Marquez infila senza timore Pedrosa

- Caduto Iannone

27 - Lorenzo è 7° proprio davanti a Pedrosa e Marquez

- Rossi si porta in terza piazza, sfilando Espargaro, che si trova in lotta con Smith e Bautista

- Cade Hayden (contatto con Iannone). Pasticciano Marquez e Lorenzo, che si toccano, girano larghi e perdono posizioni

28 - Grande scatto di Dovizioso primo, seguito da Bradl, Pol Espargaro e Rossi. Marquez è dietro, nel traffico seguito da Lorenzo

- Warm up, piloti che completano il giro e si allineano sotto il semaforo

- Ducati, ing. Dall'Igna: "La gara sarà difficile, ma noi siamo messi abbastanza bene"

- Sono le gomme l'oggetto delle dichiarazioni dei top drivers. La mescola più adatta potrebbe essere la morbida, ma qualcuno potrebbe azzardare un cambio all'ultimo

- Piloti che raggiungono la griglia di partenza