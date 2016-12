MotoGP, Indianapolis: Marquez in pole, Rossi quinto

10:06 - Le vacanze non hanno per nulla arrugginito Marc Marquez che si ripresenta centrando la pole position nel Gran Premio di Indianapolis classe MotoGP. Lo spagnolo della Honda Hrc, nove vittorie in altrettante gare finora in stagione, ha registrato il miglior tempo fermando il cronometro in 1'31"619 e scatterà davanti a tutti per provare ad arrivare al decimo successo. In prima fila anche la Ducati di Dovizioso e Lorenzo, mentre Rossi è quinto.

Ottima prima fila con Marquez per Andrea Dovizioso con la Desmosedici, bravo e fortunato nel trovare il leader del Mondiale davanti nel giro veloce e seguirlo al meglio per chiudere ad appena 225 millesimi, mentre si è mostrato al livello dei primi due Jorge Lorenzo, fresco di rinnovo di contratto con la Yamaha ufficiale. Valentino Rossi ha fatto segnare il quinto crono, ad oltre mezzo secondo da Marquez, e si trova in mezzo alla seconda fila tra i due Espargarò, Aleix quarto e Pol sesto. La terza fila l'ottimo Andrea Iannone settimo con la Ducati Pramac seguito da Dani Pedrosa e Bradley Smith, quest'ultimo vittima di una rovinosa caduta. Completano la top ten Stefan Bradl, il tedesco della Honda Lcr che ha deluso dopo il miglior tempo delle terze libere, e i due centauri provenienti dal Q1 Scott Redding e Cal Crutchlow. Domenica il warm up alle 15.40 e alle 20, sempre ora italiana, il via alla gara.