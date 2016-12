MotoGP, Indianapolis: Marquez domina le seconde libere, Rossi nono

22:37 - Marc Marquez domina la seconda sessione di prove libere sul circuito di Indianapolis nella classe MotoGP. Il pilota della Honda gira in 1'32"882 staccando tutti i rivali. Alle sue spalle la Ducati Pramac di Andrea Iannone, terzo tempo per Jorge Lorenzo (Yamaha). Al quarto posto si piazza la Ducati di Andrea Dovizioso che precede la Honda di Pedrosa. Solo nono Valentino Rossi, che aveva fatto registrare il miglior tempo nella prima sessione.

A Marc Marquez è dunque bastato un turno di prove libere per imparare il nuovo disegno della pista di Indianapolis. A stupire, nell'ultima parte delle seconde libere, sono state le Ducati. Iannone in particolare è sembrato il migliore interprete della rinnovata pista di Indianapolis, andando a insidiare da vicino Marquez nei tempi. Il pilota di Vasto è galvanizzato dopo l'annuncio della Ducati, diffuso prima della trasferta americana, che lo promuove nella squadra ufficiale al fianco di Andrea Dovizioso per il 2015. Non si gioisce invece in casa Yamaha: Lorenzo è terzo ma a poco più di mezzo secondo e Rossi è nono a oltre sette decimi da Marquez.



Per quanto riguarda la top ten, al sesto posto c'è la Honda LCR di Stefan Bradl, seguono la Ducati Pramac di Hernandez e la Yamaha Forward di Aleix Espargaro. Nei primo dieci anche la Yamaha Monster Tech 3 di Bradley Smith.



I tempi delle seconde libere:

1 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'32.882

2 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 1'33.104

3 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'33.424

4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'33.432

5 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'33.493

6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'33.513

7 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'33.531

8 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1'33.587

9 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'33.598

10 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'33.621





Nelle prime libere Valentino Rossi davanti a tutti