MotoGP, Germania: fulmine Marquez, pole con record

00:21 - Altra straordinaria impresa di Marc Marquez: sul circuito del Sachsenring lo spagnolo della Honda conquista la pole position del GP di Germania, nona prova del Mondiale MotoGP. Per lui si tratta della settima pole stagionale, impreziosita dal nuovo record della pista (1'20'937 il suo tempo): il primato precedente (1'21"067) apparteneva a Casey Stoner e resisteva dal 2008. La prima fila è completata da Pedrosa e Bradl, solo sesto Valentino Rossi.

Sfortunata la qualifica di Dani Pedrosa che, in piena lotta per la pole position, è scivolato sull’asfalto durante l’ultimo tentativo. Delude, invece, Valentino Rossi che con la sua Yamaha chiude con un gap di oltre 7 decimi da Marquez e viene preceduto anche dalla Yamaha Forward Racing di Aleix Espargaro e dall’altra Yamaha ufficiale di Jorge Lorenzo. Insomma, inutile dire che sarà Marquez contro tutti, con lo spagnolo alla ricerca del nono successo stagionale consecutivo su nove gare disputate. E a far pendere la bilancia del pronostico dalla parte del campione della Honda c’è anche la cabala. Marquez, infatti, ha un feeling particolare con il Sachsenring, pista dove vince ininterrottamente da quattro anni: nel 2010 trionfò in 125, nel 2011 e 2012 in Moto2 e lo scorso anno all'esordio in MotoGP.