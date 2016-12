MotoGP, Germania: Espargaro vola anche nelle seconde libere

17:44 - La pista del Sachsenring sembra andare particolarmente a genio ad Aleix Espargaro che, dopo il miglior tempo nelle prime prove libere del GP di Germania, si piazza davanti a tutti anche nelle seconde col crono di 1'22"041. Il giovane spagnolo della Yamaha Forward Racing precede Marc Marquez (+0”117), protagonista in mattinata di una brutta caduta e Jorge Lorenzo (+0”327), terzo con la Yamaha. Soltanto decimo infine Valentino Rossi.

Nelle seconde libere, Espargaro piazza la zampata nel finale (sfruttando la gomma morbida posteriore), strappando il miglior tempo a Marquez al termine di una sessione dominata dal campione mondiale della Honda. Il vincitore fin qui di tutte le gare disputate in stagione non sembra aver risentito della caduta della mattinata. Qualche problema in più, invece, per il compagno di team Dani Pedrosa, col nono tempo e finito sull’asfalto ad inizio sessione. Decimo, infine, Valentino Rossi a mezzo secondo da Espargaro. Il Dottore ha provato diversi assetti anche in vista della gara di domenica. In tutto sono tre gli italiani nella top ten con Andrea Iannone sesto e Andrea Dovizioso ottavo.