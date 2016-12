MotoGP: Dani Pedrosa si aggiudica il terzo turno di libere a Jerez

11:31 - Con il tempo di 1:38.769, Dani Pedrosa (Hondaa) firma il terzo turno di prove libere a Jerez. Lo seguono in tandem Lorenzo (Yamaha, +0.149) e Marquez (Honda, +0.238). Si accoda Rossi (Yamaha, +0.325) con il 4° tempo, con un tonico Edwards in scia (+0.431) che beffa Bradl (Honda) ed Espargaro Aleix (+0.498). Più staccato Dovizioso (Ducati, +0.670), davanti alle due Yamaha Tech3 di Espargaro Pol e Smith. 11° Pirro seguito da Iannone, su Ducati.

Turno del mattino dedicato alle rifiniture, in attesa di sferrare l'attacco al giro veloce in qualifica. Situazione nel quale ogni pilota ha lavorato secondo un programma specifico, con Lorenzo che è stato a lungo al comando della sessione. Il maiorchino ha confermato i telai della sua M1 in configurazione attuale, mentre Rossi ha portato avanti anche lo sviluppo di quello "evoluzione". Entrambi poi impegnati con le gomme, da scegliere con attenzione viste le temperature alte previste per il pomeriggio, come i colleghi della Honda.



Scorrendo i tempi, si nota che curiosamente Pedrosa ha firmato non solo il best lap, ma anche la velocità migliore tra i big: 291.7 km/h. Lorenzo che lo segue si è fermato invece "solo" a 288.3 km/h. Poi Marquez in 290.5 km/h e Rossi con 289.7 km/h. Segno che qualcosina in più sul fronte tecnico per le RC213V sembra esserci anche su questa pista. Tanto che lo stesso Marquez potrebbe benissimo essersi nascosto un po' nelle libere...



Dove di fatto ci sono 7 piloti in mezzo secondo! Ma soprattutto, è emerso uno strabiliante Edwards che - per rispondere a chi lo vorrebbe già in pensione - ha sparato un 5° tempo meraviglia, figlio di un giro matto e da vero evergreen. Tanto da lasciare attoniti Bradl ed Espargaro Aleix che si sono visti precedere dall'esperto texano. Un po' in difficoltà, infine, le Rosse di Borgo Panigale, con Dovizioso 8° e staccato di quasi 7 decimi, che diventano 8 per Pirro e 9 per Iannone. Entrambi appena fuori dalla top ten del turno.