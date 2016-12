MotoGP, dalla Spagna: Lorenzo alla Ducati 

19:37 - Il campionato del 2014 non è ancora iniziato, ma il mercato della MotoGP è già bollente. Con i contratti di tutti i "top rider" in scadenza a fine stagione, è partita la caccia al pilota. E dalla Spagna rimbalza una clamorosa notizia: secondo "Radio Cero", Jorge Lorenzo sarebbe a un passo dall'accordo con la Ducati. Anzi, avrebbe già firmato un preoccardo per salire sulla Desmosedici dal prossimo anno.

Difficile, però, credere che lo spagnolo si pronto ad accettare la sfida di impugnare il manubrio di una moto che a fatica riuscirà a essere competitiva con Honda e Yamaha, almeno in tempi brevi. Nonostante un'offerta da 15 milioni di euro. Più probabile, invece, che i due costruttori giapponesi faranno false carte per accordarsi con Lorenzo: la Yamaha per non perdere il suo pilota di riferimento, la Honda per formare un "dream team" con Marquez. Per non parlare della Suzuki, che deve ancora scegliere le sue due guide. Anche la Ducati, comunque, avrà entrambi i piloti in scadenza visto che Crutchlow ha un'opzione per svincolarsi al termine del 2014. Di certo, in attesa dei primi test, fissati per il 4 febbraio a Sepang, si parlerà ancora tanto di motomercato.

LA DUCATI IRONIZZA: "PRENDIAMO ANCHE MARQUEZ"

La notizia dell'accordo tra la Ducati e Jorge Lorenzo ha preso di sorpresa Borgo Panigale, che tramite il suo amministratore delegato, Claudio Domenicali, ha risposto con una battuta. "Davvero? Allora ci conviene ingaggiare anche Marquez. Costerebbe meno che finanziare lo sviluppo", ha smentito come riportato da gpone.com.