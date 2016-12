MotoGP, Assen: Aleix Espargaro resta al comando nel terzo turno di libere

12:11 - Aleix Espargaro si conferma il pilota più veloce nella combinata delle prove libere, grazie al giro record in 1:33.653 stampato, però, nel secondo turno. La terza sessione è stata infatti condizionata dalla pista umida, che non ha permesso ai piloti di spingere e migliorare i propri tempi. Al punto che Marquez, Pedrosa e Lorenzo non sono nemmeno scesi in pista. E' entrato invece Rossi, che è stato il più veloce, dopo 11 giri di verifica del set-up.

C'è 1 secondo tondo tra il miglior tempo di Aleix Espargaro fatto nella FP2, e quel 1:34.650 firmato da Rossi al termine della FP3. Turno chiuso al comando dal 46, ma cronometricamente inutile in vista della combinata, date le condizioni miste, asciutto-bagnato, del tracciato olandese. Il 46 è stato l'unico dei 4 top riders ad entrare per una verifica di setting e per preparare la qualifica, cercando di colmare quel gap che aveva condizionato la sua prima giornata di prove libere. Intanto i tre big spagnoli sono rimasti ai box. Mentre in pista è sceso Bautista, che si è accodato alla Yamaha, con +0.262 di ritardo dopo 12 giri. Hanno invece girato meno tutti gli altri, e sono solo 6 i passaggi di Dovizioso (+0.563), che gli valgono però la terza piazza di sessione, davanti a Bradl, Smith e Abraham.