MotoGP, Aprilia torna in pista nel 2015 

15:36 - L'Aprilia torna in MotoGP e lo farà a partire dalla prossima stagione. La Casa di Noale ha anticipato di un anno il suo rientro nella classe regina del Motomondiale e lo farà appoggiandosi al team di Fausto Gresini, al quale è stato affidato un progetto quadriennale, che lascia così la Honda. L'annuncio è stato dato in occasione del GP di Misano. Ancora non sono stati resi i nomi dei piloti, anche se si parla di Alvaro Bautista e Marco Melandri.

"Abbiamo deciso di debuttare con un anno di anticipo perche' le competenze tecniche e agonistiche di Aprilia Racing sono di assoluta eccellenza - afferma Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piaggio di cui Aprilia (52 titoli mondiali) fa parte - il percorso di crescita nella Superbike è stato, in questo senso, esemplare, dal debutto nel 2009 ai cinque titoli mondiali sinora vinti con la RSV4. Il Gruppo Piaggio gestisce Aprilia dal 2005 e in meno di dieci anni, Aprilia ha vinto 26 dei 52 titoli mondiali conquistati nella sua storia. A questi si aggiungono altri quattro titoli, il mondiale 250 di Marco Simoncelli con Gilera e tre mondiali vinti nella 125 dalla Derbi, che fa sempre parte del Gruppo Piaggio e ha portato a vincere il primo titolo mondiale un giovanissimo Marc Marquez".

Soddisfatto anche Fausto Gresini: "Sono molto contento che Aprilia abbia individuato nella Gresini Racing il partner ideale per il proprio rientro in MotoGP: desidero perciò ringraziare il Gruppo Piaggio per avermi offerto un’opportunità irrinunciabile, quella di lavorare a stretto contatto con una Casa costruttrice così gloriosa; un marchio italiano che nel corso della propria storia è diventato sinonimo di passione per le competizioni, raggiungendo traguardi incredibili a livello mondiale. L’accordo di collaborazione tra Gresini Racing e Aprilia, che si svilupperà su quattro anni, apre un nuovo capitolo della nostra storia: in questo momento avverto una grande responsabilità, ma ancora più grandi sono le motivazioni e gli stimoli per far sì che questa nuova emozionante sfida tutta italiana proceda nel migliore dei modi. Il mondo dei Gran Premi è parte integrante del marchio Aprilia: poterlo rappresentare nella classe regina, la MotoGP, è per tutti noi un motivo di grande orgoglio. Un riconoscimento incredibile per il lavoro fatto in questi anni dalla Gresini Racing".