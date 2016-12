MotoGP, Aleix Espargarò batte tutti i big nelle libere 1 di Jerez 

17:04 - Aleix Espargarò si mette dietro i big nelle prime prove libere del GP di Spagna della MotoGP. Il pilota spagnolo, in sella a una Ftr-Yamaha versione Open, è stato il più veloce con il tempo di 1'39"352. Alle sue spalle i protagonisti del campionato: Lorenzo (Yamaha) è 2° a 0"357 davanti alle Honda di Marquez e Pedrosa. Rossi 5° con la seconda M1 ufficiale. La migliore delle Ducati è quella di Dovizioso, 7° alle spalle di Bautista (Honda).

Non è più una sorpresa, ma il più grande dei fratelli Espargarò ha confermato che le "Open", almeno su giro secco e su tracciati guidati, possono davvero dare fastidio alle "Factory". Bisogna comunque dire che il pilota del team Forward ha usato la nuova gomma extra soft, che sembra dare un discreto vantaggio. Rispetto ad altre volte, però, i fantastici quattro sono tutti vicinissimi, a conferma che in Spagna non si faranno strategie: vogliono tutti vincere e basta. Jerez sembra confermare la rinascita di Lorenzo, mentre Marquez e Pedrosa hanno forse voluto prendersela un po' più comoda. Anche Rossi non ha esagerato, chiudendo con 8 decimi di ritardo dalla vetta. mattinata un po' più difficile per gli altri italiani. Andrea Dovizioso, su una pista che non ama, né lui, né la Ducati, ha incassato un ritardo un po' oltre l'accettabile, mentre Andrea Iannone ha pagato una scivolata nel finale, chiudendo 12°, appena davanti a Michele Pirro, collaudatore in sella alla moto laboratorio. Qualche problema in più per Cal Crtuchlow, 18°, che si è però preoccupato soprattutto di verificare la condizione della sua mano destra, infortunata ad Austin, girando senza antidolorifici. Solo 22° Danilo Petrucci con l'Art.