MotoGP, al Mugello sesta pole di Marquez 

23:06 - Prosegue anche al Mugello la striscia di pole position consecutive di Marc Marquez. Lo spagnolo conquista la sesta partenza al palo della stagione in MotoGP, con il miglior tempo nelle qualifiche del GP d'Italia: 1'47" 270. In prima fila con lui partiranno la Ducati del sorprendente Iannone, secondo a 0"180, e la Yamaha di Lorenzo, terzo a 0"251. Seguono Pedrosa, Pol Espargarò e Crutchlow. Delusione per Rossi, solo decimo. Ottavo Dovizioso.

Insomma, davanti agli occhi di Fernando Alonso, dell'ex Ferrari, Stefano Domenicali, e dell'ex arbitro Pierluigi Collina, la sorpresa non c'è stata e Marquez, anche se non è riuscito a migliorare il record stabilito lo scorso anno da Pedrosa, si è confermato il più forte di tutti. Un vero peccato perché dietro, spettacolo e incertezza non mancano di certo. Stavolta è toccato ad Andrea Iannone provare a spodestare il campione del mondo e c'è mancato davvero poco che il pilota di Vasto non regalasse alla Ducati un'inattesa pole position. Magari in gara non riuscirà a ripetersi, ma di sicuro venderà cara la pelle. Come farà anche Jorge Lorenzo, uno che al Mugello vola e che pare aver rivisto un po' di luce in fondo al tunnel. Ci si aspettava di più, invece, da Dani Pedrosa, il più veloce nelle libere 3 e 4, ma al momento di dare la sua zampata non è riuscito a ripetersi. Decisamente peggio, però, hanno fatto Andrea Dovizioso e soprattutto Valentino Rossi. Il ducatista si è visto passare davanti, oltre a Iannone, anche Cal Crutchlow, sesto, mentre il pesarese è l'ultimo dei piloti in sella a una M1, preceduto pure da Pol Espargarò (quinto nonostante una caduta) e Bradley Smith, settimo. Non il modo migliore per iniziare quello che sarà il 300° GP della sua carriera. Per salire sul podio ci vorrà una rimonta delle sue. Dal Q1 erano saliti per la fase decisiva delle qualifiche Alvaro Baustista (Honda) e Aleix Espargarò (Ftr-Yamaha), pii 11° e 12° rispettivamente. Niente da fare, invece, per il collaudatore Ducati, Michele Pirro, 15° e dietro anche all'altra Desmosedici di Yonny Hernandez (13° e primo degli esclusi), mentre Michel Fabrizio, sostituto dell'ultima ora sull'Art di Petrucci, chiuderà lo schieramento con il 23° tempo, ultimo in griglia dopo il forfait di Nicky Hayden per problemi allo scafoide destro.