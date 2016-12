Lorenzo-Yamaha, c'è aria di crisi 

17:20 - Jorge Lorenzo è il caso negativo di questo scorcio di stagione della MotoGP. La caduta al primo giro in Qatar e il clamoroso errore in partenza di Austin l'hanno fatto precipitare a -44 punti da Marquez. Al GP d'Argentina il pilota spagnolo è atteso a un esame che non potrà fallire, anche perché l'aria all'interno del box Yamaha si è fatta pesante. "Siamo nei guai, ma penso positivo. Il nostro campionato deve iniziare adesso", ha detto Lorenzo.

Dopo il fattaccio in Texas ci sarebbe stato anche un acceso litigio tra il maiorchino e il responsabile del racing, Kouichi Tsuji. "Ovviamente non è l'inizio di stagione che avevo sognato, ma sono abbastanza fiducioso che si possa sistemare la situazione. Quello che è successo ad Austin non è facile da mandar giù, ma ora sto solo pensando all'Argentina e non vedo l'ora di correre il più presto possibile lì. Rimanere in pista è il modo migliore per dimenticare", ha aggiunto Lorenzo. Insomma, arrivare su un tracciato nuovo potrebbe essere la medicina giusta. "Penso che davanti ai tifosi argentini faremo una gara normale. Quella di Termas de Rio Hondo è una pista nuova del campionato. Ecco perché abbiamo bisogno di migliorare in fretta fin dal venerdì, cercare di mantenere la calma e concentrarci per ottenere il miglior ritmo il più presto possibile. Solo pochi piloti hanno potuto provare in Argentina lo scorso anno, quindi credo che l'inconveniente di imparare il circuito è quasi lo stesso per tutti. Speriamo di ottenere un buon risultato prima di iniziare a correre in Europa. Da parte mia arriverò con un sacco di energia dopo il riposo e il duro allenamento in Messico", ha concluso.

Dimenticare Austin è anche l'imperativo di Valentino Rossi. "E' importante andare subito in Argentina dopo il weekend di Austin e provare subito a ottenere un buon risultato. E' un circuito nuovo per tutti e bisognerà interpretarlo al meglio. E' veramente difficile capire ora se sarà adatto alla Yamaha, ci sono molte variabili. Lo scopriremo dopo i primi giri. Sono soddisfatto del lavoro fatto fino adesso e in Argentina saremo ancora più concentrati. Dovremo trovare il prima possibile un set up di base e soprattutto capire come si comporteranno le gomme. E' sempre eccitante andare in una pista nuova", ha fatto il punto il pesarese.