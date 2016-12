Le foto di Simoncelli sui taxi di Bologna 

16:39 - Una decina di taxi in piazza Maggiore a Bologna con esposte le immagini di Marco Simoncelli e delle attività della Fondazione a lui intitolata. Il padre del "Sic", Paolo, ha incontrato stamattina un gruppo di tassisti di Cotabo, una delle principali cooperative in Italia. In ricordo del campione di motociclismo scomparso a Sepang alcuni tassisti hanno scelto di "indossare" sulla loro vettura il 58, il suo numero di gara. Altri, volontariamente, potranno scegliere di esporre l'immagine del "Sic" per dare visibilità alla Fondazione che è impegnata, tra gli altri progetti, nella realizzazione di un centro diurno per ragazzi disabili.