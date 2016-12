Jorge Lorenzo rinnova con la Yamaha fino al 2016 

19:03 - Jorge Lorenzo resta in Yamaha: lo spagnolo ha rinnovato ufficialmente fino al 2016 e sarà ancora il compagno di squadra di Valentino Rossi, che ha prolungato a inizio luglio. Così la casa del diapason ha scelto la strada della continuità per il prossimo biennio. Molto soddisfatto il pilota: "Sono felice, ora l'obiettivo è vincere il terzo titolo Mondiale MotoGP. Ho sempre desiderato proseguire il mio percorso con questa casa".

La firma ha caricato Lorenzo: "E' un sollievo potersi concentrare sul resto della stagione da qui in poi, con la certezza che il rapporto con Yamaha proseguirà altri due anni. Questa stagione è stata difficile, soprattutto all'inizio, ma continuerò ad affrontarla gara per gara, dando il 100% fino a Valencia. Voglio ringraziare Yamaha per avere rinnovato la fiducia in me, così come i tifosi. Dopo questa pausa estiva non vedo l'ora di tornare in sella ad Indianapolis".

Soddisfato anche il direttore Yamaha, Lin Jarvis: "Jorge è con noi dal 2008, ed in sette anni abbiamo raccolto 31 vittorie e due titoli. La stagione presente non è stata delle più facili per lui, ma spero che il nuovo accordo gli dia la serenità necessaria per concentrare tutte le sue energie sulle gare restanti. Lo scorso anno ha dimostrato di saper reagire, disputando un'ottima seconda parte di campionato dopo gli infortuni. Il potenziale per chiudere in crescendo è alto".