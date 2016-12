Valentino Rossi: "Non è ancora scritto niente"

11:12 - Valentino Rossi è moderatamente ottimista dopo le qualifiche di Motegi: "E' stato strano non girare fino ad oggi, e poi fare tutto in una volta sola, libere e qualifiche. Direi che con il quinto tempo sono abbastanza soddisfatto. Sono stato molto veloce quando c'era tanta acqua in pista, ma poi quando ha iniziato ad asciugarsi ho sofferto con l'anteriore che spingeva in entrata di curva. Non è ancora scritto niente, vediamo nel warm up".

Il campione di Tavullia spiega: "E' vero che partirò 5°, ma le condizioni meteo dovrebbero migliorare e anche noi possiamo fare bene. Vedremo domani mattina sull'asciutto come andremo. In teoria per passare dall'assetto da bagnato a quello normale ci vorrebbe più tempo, perché ci sono più dettagli da mettere a posto, ma non è un grosso problema. Per ora non è detto niente, vediamo domattina e cerchiamo di essere pronti".