Valentino Rossi: "Dopo tre giri vedo San Pietro. Sarà dura farne 20"

13:17 - Valentino Rossi commenta il 2° posto in griglia a Sepang: "Sono molto contento. La scia mi ha aiutato, però poi ho dovuto tirare la staccata per passare la Ducati. Quindi ho fatto l'ultima curva un po' più piano. Ma credo che questo fosse il mio potenziale. Per la gara fisicamente sarà più dura perché faccio tre giri poi vedo San Pietro! Non so come farò a farne venti... Però di solito in gara ho l'adrenalina ed è un po' più facile".

Era dal GP del Giappone del 2010 che il Campione di Tavullia non si schierava al 2° posto in qualifica. Quindi Rossi precisa: "Sono molto contento e molto soddisfatto. Abbiamo fatto un'altra modifica questa mattina, nella FP4, e avevo un buon passo anche con le gomme usate. Le condizioni in Q2 erano difficilissime, perché c'era una curva bagnata e al primo giro ho rischiato di cadere perché non me l'aspettavo. Bisognava stare attenti. Però avevo un buon potenziale e con la seconda gomma ho provato a spingere. Avevo Dovizioso davanti, ma è stato un vantaggio-svantaggio. La scia mi ha aiutato, però poi ho dovuto allungare la frenata per entrare prima in curva. Per la gara posso avere un buon passo, guido bene e posso spingere forte, però sarà davvero impegnativa fisicamente".



In conferenza Rossi aggiunge: "Stoner al posto di Bradl? Prime di tutto è una gran sfortuna per Stefan. Quell'erba artificiale sembrava più moquette... Dovremmo farla togliere già da domani! Poi spero di essere in forma a Phillip Island, così almeno se Casey torna sono pronto. Intanto devo dire che sono migliorato molto nelle ultime gare, e qui ho avuto la conferma che la direzione è quella giusta. Ma è presto, per parlare e gli altri sono molto forti. Anche se adesso, se decido di passare in frenata, passo. Sono competitivo! Ah, spero di fare una bella gara anche per Max Biaggi in cabina di commento. E' una motivazione in più...".