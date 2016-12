MotoGP, Rossi scherza sull'allarme tifone: "Moriremo tutti" 

10:24 - Lo sbarco del Motomondiale in Giappone, per la tappa di Motegi, è accompagnato dall'allarme tifone. Secondo gli esperti, "Francisco" dovrebbe attraversare nei prossimi giorni il paese del Sol Levante e la cosa ha fatto sorridere Valentino Rossi, che l'ha presa con umorismo. "Moriremo tutti. Per il tifone o per le radiazioni... ", ha scherzato il pesarese facendo riferimento alle ormai "solite" preoccupazioni per la centrale nucleare di Fukushima.

Tifone o non tifone, le previsioni meteo danno pioggia abbondante per tutto il weekend. "Se pioverà per l'intero fine settimana - ha sottolineato come riportato da Marca - tutto sarà possibile. Sia che Marquez riesca a vincere il titolo, sia che la sua rincorsa al campionato possa complicarsi ulteriormente".