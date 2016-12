MotoGP, Rossi: "Le prime sei gare saranno cruciali per decidere se continuare in MotoGP"

20:29 - Mercoledì 27 novembre a mezzanotte Italia 1 trasmetterà "The New Age - Un anno di MotoGP", speciale a cura della redazione motori di Sportmediaset sulla stagione appena conclusa con la vittoria di Marc Marquez e condotto in studio da Guido Meda. Lo speciale ripercorrerà i temi principali della stagione Motomondiale 2013 attraverso un’intervista esclusiva a Valentino Rossi che sarà il filo conduttore del programma. Il pesarese rilascia dichiarazioni forti sul suo futuro e per la prima volta parla espressamente di un ultimatum che ha dato a se stesso. “Se sono qui e voglio continuare a correre, nel 2014 dovrò stare davanti, più vicino ai primi tre. Da febbraio a giugno i test e le prime sei gare saranno cruciali per decidere se continuare o smettere di correre in MotoGP a fine stagione. A me piacerebbe continuare ancora un paio d’anni, ma solo se sono competitivo”, ha ci ha detto in esclusiva il pilota della Yamaha.

Inoltre, Valentino Rossi lascia anche intendere come il rapporto con l’ex capotecnico Jeremy Burgess fosse professionalmente sfibrato da molto tempo: “Spiegare troppi particolari di ciò che non andava potrebbe essere un problema, allora è meglio che si pensi che è stata una bizza del pilota”. Nello speciale andranno in onda anche interviste al neo campione Marc Marquez e al suo rivale Jorge Lorenzo, mentre dalla Spagna Alberto Porta ha realizzato un reportage sui motivi per cui il motociclismo iberico domina sulla scena mondiale. In studio anche il 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini, il manager Carlo Pernat e il giornalista Giovanni Zamagni.