MotoGP: Rossi ha scelto Silvano Galbusera, è il nuovo capotecnico

13:54 - Ora è ufficiale: Silvano Galbusera, come anticipato già venerdi da Sportmediaset, è il nuovo capotecnico di Valentino Rossi per la prossima stagione MotoGP in Yamaha e sostituirà lo storico Jeremy Burgess. Il tecnico, che nelle ultime stagioni ha seguito Marco Melandri in Sbk alla Bmw, è contentissimo per la nuova avventura: "Vorrei ringraziare Yamaha e Valentino per questa grande opportunità".

"Sono contento di tornare in Yamaha e di avere un'opportunità in un così importante team, che è sempre al top", ha aggiunto Galbusera, in passato al fianco di piloti come Gramigni e Casoli con la Gilera 250 e in 500 con la Cagiva di Kocinski, oltre ai vari Corser, Haga, Crutchlow e Spies in Yamaha Superbike. Nel suo palmares anche un'esperienza nei rally africani come la Dakar. "E' bello poter dare il bentornato a Silvano - ha spiegato il team manager Massimo Meregalli - Ho lavorato con lui per dieci (in SBK, ndr) anni e ho il massimo rispetto per le sue capacità tecniche e di esperienza. Di sicuro ci vorrà del tempo per abituarsi alla MotoGP, ma non ho dubbi che ha le capacità per guidare Valentino a un 2014 di successi. E' stato un piacere lavorare con Jeremy Burgess in questa stagione. Da parte della Yamaha vorrei digli che gli siamo debitori per i tanti successi a cui ha contribuito".