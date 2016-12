MotoGP, Marquez: "Non mi aspetto di essere penalizzato" 

18:52 - Giovedì la direzione gara della MotoGP incontrerà Marc Marquez e Dani Pedrosa per parlare dell'incidente di Aragon ed eventualmente prendere provvedimenti. A chi dice che deve essere punito, il leader del campionato risponde senza dubbi. "Ho sentito commenti e analisi, ma credo che tanti la pensino come me. Non ho fatto nulla, sarei sorpreso di essere penalizzato. Di sicuro ho una cosa chiara in testa: vincere il titolo", ha detto lo spagnolo.

Tornado al "fattaccio" di domenica scorsa, comunque, Marquez ammette che probabilmente si comporterebbe in modo diverso: "Se mi trovassi nella stessa situazione, cercherei la linea più sicura possibile. Forse, però, se non avesse tagliato il cavo del controllo di trazione, nessuno avrebbe avuto niente da dire". Ma la Honda lo ha richiamato? "Non si è parlato dell'incidente, ma di come cambiare la posizione di quel cavo perché lo stesso poteva capitare anche a me".