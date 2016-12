MotoGP, Marquez: "L'importante è vincere il titolo"

15:58 - Nella conferenza stampa del GP del Giappone, Marc Marquez appare moderatamente sorridente quando spiega: "Siamo tutti esseri umani e in Australia abbiamo fatto un errore. L'importante è l'obiettivo finale. Ovvero vincere il titolo. Non importa dove lo vinciamo. Le motivazioni del team sono altissime, non c'è nessun problema e adesso siamo ancora più forti. Dobbiamo spingere al massimo perché le ultime due gare saranno fondamentali".

El Cabroncito pensa positivo: "Dai, speriamo che Motegi vada meglio che a Phillip Island! Ma non c'è nulla da temere perché anche in Australia mi sentivo benissimo sulla moto. Qui è un circuito con tanti punti di frenata e faremo una bella gara".

Comunque, sia, Marquez può giocarsi il secondo match-point di questa sua strabiliante stagione. I suoi rivali, almeno matematicamente, sono Lorenzo e Pedrosa, anche se per quest'ultimo, le possibilità sono davvero residue. Ecco, comunque, cosa dovrà succedere domenica perché Marc si possa laureare campione, ottenendo 8 punti in più di Jorge: attualmente è a +18 e dovrebbe lasciare il Giappone a +26. In caso di arrivo a pari punti, infatti, Lorenzo avrebbe una vittoria in più (7 contro 6 compresa quella che dovrebbe ottenere a Valencia).

MARQUEZ CAMPIONE SE



MARQUEZ LORENZO PEDROSA 1° 3° o peggio - 2° 5° o peggio - 3° 8° o peggio - 4° 11° o peggio 2° o peggio 5° 13° o peggio 2° o peggio 6° 14° o peggio 3° o peggio 7° 15° o peggio 3° o peggio 8° o 9° Fuori dai primi 15 3° o peggio 10°, 11° o 12° Fuori dai primi 15 4° o peggio 13° o 14° Fuori dai primi 15 5° o peggio 15° Fuori dai primi 15 6° o peggio