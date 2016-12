MotoGP, Marquez: "A Valencia per me non cambia nulla" 

13:58 - E' iniziato il countdown per il GP di Valencia, dove si assegnerà il titolo della MotoGP. Un'attesa vissuta serenamente da Marc Marquez, almeno a giudicare dal suo approccio alla gara decisiva. "Non vedo l’ora di tornare nel box e salire in sella. Ovviamente so cosa c’è in palio in questo ultimo GP ma, come sempre, l’approccio sarà identico a quello di tutte le altre gare e lavoreremo duramente fin dal venerdì", ha detto il leader della classifica.

Marquez arriva alla sfida con Lorenzo in buone condizioni dopo la pesante caduta rimediata nel warm-up di Motegi: "E’ stato bello passare una settimana a casa dopo la lunga trasferta con tre gare consecutive. Dopo l’incidente di Motegi ho fatto della riabilitazione muscolare al collo e mi sento molto meglio. Ho sempre fatto delle buone prestazioni a Valencia. Ho dei dolci ricordi dell’ultima gara in Moto2 l’anno scorso, ma le condizioni meteo saranno un fattore da considerare perché sono molto mutevoli".

Aritmeticamente fuori dalla corsa per il titolo, Dani Pedrosa pensa più a chiudere con una vittoria, che a dare una mano a Marquez. “Non vedo l’ora di arrivare a Valencia e correre davanti a tutti i miei tifosi - le parole del vincitore dello scorso anno - . Abbiamo fatto un lungo viaggio in Asia e sarà bello gareggiare di nuovo in Spagna. Anche se sono fuori dai giochi per il titolo, ho sempre fatto buoni risultati qui in passato e vinto molto, anche lo scorso anno dopo essere partito dalla corsia box. Voglio chiudere la stagione in bellezza”.