MotoGP: Marc Marquez è campione del mondo. Lorenzo vince a Valencia 10 novembre 2013 MotoGP: Marc Marquez è campione del mondo. Lorenzo vince a Valencia Gara da leone per Jorge, che sale sul podio con Pedrosa 2° e Marc 3°. Il 2013 di Rossi si chiude con un 4° posto di MATTEO CAPPELLA

20:49 - Jorge Lorenzo (Yamaha) vince il GP di Valencia facendo una gara tutta d'attacco e ricca di sorpassi con Pedrosa, 2°. Basta invece il 3° posto sul podio, per assegnare il titolo di più giovane campione del mondo della MotoGP a Marc Marquez (Honda), conquistato al debutto. Il 2013 di Rossi si chiude con un 4° posto, davanti alle Honda di Bautista (5°) e Bradl, 6°, davanti a Smith (Yamaha) e alle Ducati di Hayden, Dovizioso e Pirro, 10°.

LA CRONACA - Gara lunga a Valencia, con 30 giri da fare di fronte al caldissimo pubblico spagnolo. Al via più importante della stagione Lorenzo parte come un razzo, beffando subito Marquez che gira terzo alla prima curva, dietro al compagno di box, Pedrosa. Rossi li segue incollato alla Honda numero 93, ma marcato da un Bautista frizzante, che lo supera alla fine del primo giro. E' quindi Dani che va a stuzzicare Jorge, che però tiene la testa della corsa. E' solo il terzo giro ed è proprio Pedrosa che stacca forte e si porta al comando della corsa, ma va largo, lasciando ripassare Lorenzo. Attendista Marquez è alle loro spalle, con Bautista che gli fa da scudiero, difendendolo dalle Yamaha di Rossi, Smith e Crutchlow.



I due di testa intanto non si tirano indietro, dondo il via ad un duello serratissimo, dove il guerriero all'assalto è Lorenzo che deve inventarsi manovre sopraffine per non lasciare passare le Honda. Detto che il passo non è alto, l'impressione è che la Yamaha numero 99 gestisca con forza l'esuberanza delle tre scatenate Honda che lo braccano, con Rossi a chiudere questo trenino di 5 moto. Brivido per Marc, che rischia di perdere l'anteriore durante la piega a sinistra. Ma va dentro Pedrosa, al sesto passaggio, con Lorenzo che non respira e in apnea si butta dentro ancora con decisione. Un botta e risposta duro e deciso di Jorge, che per due volte rientra su Dani inventandosi il varco e tenendo coraggiosamente la testa della corsa. Iniziando così anche ad alzare il ritmo e firmando il suo giro veloce.



Ancora sul rettilineo Pedrosa stacca fortissimo, ma all'interno Lorenzo si fa sotto, con le gomme dei due pericolosamente vicine. Equilibrismo da brivido per entrambi, che restano in piedi per miracolo, girando larghi. Jorge rientra 2°, mentre perde terreno Dani, 5° dietro a Valentino. Nemmeno il tempo di sbattere gli occhi e Lorenzo torna su Marquez e si riporta al comando. Immediata la replica di Marc, che prova a mettersi davanti alla Yamaha. Ma Jorge se ne frega, rischia tutto ed è ancora il leader della corsa. Che guerriero!

E' quindi Rossi che sorpassa Bautista, imitato subito da Pedrosa. Tutti alla caccia dei primi. Intanto la Direzione Gara mette sotto indagine il sorpasso tra Jorge e Dani, con decisione rimandata al termine della corsa. Cade Crutchlow, che chiude così la sua aventura in Yamaha. Poco dopo giù anche Iannone, ancora buttato a terra dalla sua Ducati.



Posizioni che si congelano, con Lorenzo che va in fuga e guadagna 1 secondo abbondante su Marquez che insegue. Firma invece una serie di giri tiratissimi Pedrosa, che rimonta e si porta sotto al compagno di box. Più staccato Rossi, 4° che con oltre 6" di ritardo dalla vetta, gestisce con margine Bautista e Bradl. A 5 giri dal traguardo Dani si prende il 2° posto, agevolato da un Marc che a questo punto pensa solo a raggiungere con tranquillità la bandiera a scacchi. Finisce così, con Lorenzo che taglia il traguardo da dominatore, guerriero generoso e campione uscente, orgoglioso di aver fatto anche l'impossibile per giocarsela fino alla fine. Il colpo grosso, però, lo firma il "Baby Champ", come recita la maglietta celebrativa indossata tra gli applausi e i sorrisi di un fenomenale Marc Marquez. Tre titoli mondiali, in tre categorie diverse, a soli 20 anni. E' nata una stella, pronta a brillare al top per i prossimi anni.