MotoGP: Marc Marquez domina la prima giornata di prove a Valencia

18:14 - Marc Marquez firma anche il secondo turno di prove libere a Valencia, girando in 1:31.220 e precedendo Pedrosa di +0.066. Leggermente più staccato Lorenzo (+0.158), che apre un trenino di Yamaha completato da Crutchlow (+0.282) caduto nel finale, e Rossi (+0.419) 5°. Seguono le Honda di Bradl (+0.638) e Bautista (+0.653), poi Smith (Yamaha, +0.764). Nella top ten le Ducati di Dovizioso (+1.143) e Hayden (+1.175), davanti a Iannone e Pirro, 12°.

Con un signor giro veloce, Marquez risponde ai tentativi di disturbo firmati da Lorenzo in mattinata. Il 93 di Honda non perde il sorriso, ma dimostra di non avere nessuna intenzione di scherzare. Cavalcando la sua RC213V con la solita spettacolare aggressività e avvitando le curve a colpi di posteriore, che deformano la Bridgestone dura per spararlo con forza ed efficacia verso il traguardo. Generando così quei 66 millesimi che tengono a bada l'esuberanza di un Pedrosa determinatissimo nel farsi largo. Dani che, suo malgrado, fa il lavoro dello scudiero e mette una lunghezza sul diretto inseguitore.

Ovvero su Lorenzo che nel pomeriggio perde solo 1 decimi e mezzo, ma ha la faccia rossa e sudata di chi sta facendo una faticaccia ad inventarsi qualcosa. Cercando un guizzo, una rifinitura tecnica, che serva a riportarlo davanti alle Honda. Mentre al momento si deve accontentare di fare il capofila delle Yamaha. Marcato quindi da Crutchlow e Rossi, che restano dietro per un decimino a testa e tanto lontani non sono. Detto che le tre M1 sono già nel panino delle RC213V, visto che da dietro spingono Bradl e Bautista. Tutta gente già ben coordinata dai manager dei team Honda clienti, che dichiaratamente e ovviamente si schierano con Marquez.

Torna invece nelle retrovie dopo il guizzo del mattino, Smith, che intanto rifila quasi 4 decimi alla prima delle Ducati che seguono. O meglio a quella di Dovizioso che si riporta al timone della pattuglia di Borgo Panigale, ma con Hayden alle costole, staccato solo di 32 millesimi. Mentre è lotta in casa anche tra Iannone e Pirro, vicini e bravi e non perdere la scia delle Rosse ufficiali. Infine Espargaro chiude 13° dopo una caduta.