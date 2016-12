MotoGP: Marc Marquez centra la pole a Sepang

14:32 - In condizioni di aderenza critica, tra l'asciutto e il bagnato in qualche curva, Marc Marquez firma il nuovo giro record in 2:00.011 di Sepang, conquistando la sua ottava pole in MotoGP. Rossi è 2° (Yamaha, +0.325) sfruttando la scia di Dovizioso (8°, Ducati, +1.624). Crutchlow chiude 3° (Yamaha, +0.348) e precede Lorenzo (Yamaha, +0.567), poi le Honda di Pedrosa (+0.681) e Bautista. Iannone (Ducati) 10° davanti a Hayden (Ducati, +2.889).

Qualifica malese che si apre con l'asfalto umido e viscido. Quello che porta i big del Motomondiale a rischiare, anche quando è palese che sulle uova bisogna guidare. Difficile tirare e stare in pista con le slick, perché se una curva è asciutta, la successiva non è detto che lo sia. Squisita caratteristica ben nota del pistone malese, che rende tutto più complicato per i piloti, ma allo stesso divertente per chi guarda dal divano. Uno show che si accende negli ultimi minuti, quando Lorenzo e Marquez capiscono che il tempo sta per scadere e il tracciato è quasi del tutto asciutto (almeno in traiettoria), grazie al caldo torrido.

Jorge quindi prova a spingere, anticipando tutti, ma finendo lungo e vanificando la gomma buona. Tornando poi subito al box per il cambio, mentre in pista lo imita Marc, che si aggrappa ai freni e fa 200 metri di traverso prima di finire dritto. Bravo e fortunato a restare in piedi, nonché a girare appena-appena prima della sabbia. Un limite di aderenza ancora precario che dunque impensierisce il rider di Yamaha, mentre non sembra scalfire il morale del rookie di Honda.

Intanto tutti forzano, sono gli ultimi secondi, e Rossi è incollato al codino di Dovizioso ma non può aspettare. In carena, Valentino prende una scia generosissima e in staccata infila la Ducati come se fosse il GP. Tenendo più o meno la linea ideale, i due arrivano in tandem al traguardo, con la bandiera a scacchi che sventola e gli assegna rispettivamente il 2° e l'ottavo tempo. Detto che sarebbe stata una pole per il numero 46, se Marquez non avesse fatto il suo "solito" giro matto. Strepitosamente scriteriato e maledettamente efficace. Un colpo decisivo per portarsi a casa questa pole spettacolare, che non sembra ammettere repliche nemmeno in gara.