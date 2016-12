MotoGP, Lorenzo: "Congratulazioni a Marquez"

16:53 - Jorge Lorenzo è stato sconfitto, ma con l'onore delle armi. "Prima della gara abbiamo pensato di cambiare strategia per rallentare il gruppo, però gli altri erano troppo lenti. Ho fatto una bella battaglia, con Dani ho rischiato un po' e gli chiedo scusa. Quando però ho visto che gli altri erano troppo lontani mi sono detto: andiamo a vincere e basta. Comunque congratulazioni a Marc, che è stato un campione", ha detto il numero 1 uscente.

"Non è bastato avere più vittorie di tutti - ha aggiunto - , lui ha fatto una grande stagione per essere un rookie. L'anno prossimo bisognerà andare più forte di lui, noi e la Yamaha possiamo migliorare come passo. Certo, sarà dura come sempre, lottiamo con grandi piloti come Dani, Valentino e gli altri". Rimpianti? "Gli errori sono stati le cadute in Olanda e Germania, senza quelle avremmo più punti. Però anche Marc è caduto al Mugello ed è stato squalificato a Phillip Island. Rispetto agli anni precedenti siamo stati un po' sfortunati, ma Marc è il giusto vincitore, noi ci riproveremo l'anno prossimo".