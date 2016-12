MotoGP, le pagelle di Sepang 

10:38 - Togli un po' di pressione (fuori ormai dalla lotta per il titolo), condisci con una pista che è casa sua e con l'extra motivazione di voler vendicarsi su Marquez, et voilá: domenica da lode e un Pedrosa col mantello che pialla la seconda parte di gara, battendo l'imbattibile scugnizzo. Il quale, Marquez, come è normale che sia, pensa a un mondiale che sará storico, decidendo che può bastare un secondo posto, che si traduce in un nove scintillante grazie anche a quelle sportellate con Lorenzo per le quali continuiamo a ringraziare. Sportellate che infiocchettano un nove e mezzo a Jorge, che regge e lotta come se non avesse una moto inferiore.

Prova anche a scappare, non ce la fa, prova a supplire il deficit tecnico ingaggiando pure una lotta mentale fin dal giovedì, senza in realtà innervosire il piccolo diavolo, anzi. E' un sette quello di Rossi perché all'inizio gira con i tempi delle due Honda, lotta con Marquez e si arrende alla gomma che scivola via, illudendoci e illudendosi dopo un ottimo week-end. Deve avere un po' di più tra le mani la M1, come dice lui, per poi confrontarsi definitivamente con quei tre là e con se stesso. Sprazzi tipo il sabato e tipo il via continuano a far pensare positivo. Sei e pacca sulle spalle a Iannone che avrebbe potuto divertirsi, ma la Ducati lo tradisce appena entrati alla festa. Cinque a Crutchlow che ordina champagne per tutti in qualifica e il giorno dopo non si vede più. 10 a chi da su ha guardato giù nel terrificante botto della Moto2. Tutti abbiamo urlato e ripensato ad altri urli, loro miracolosamente si sono rialzati soltanto scossi e doloranti. Magari è stato il Sic a guardar giù, lui che c'era, presente più che mai in questa aria calda dalla quale 722 giorni fa è passato dall'altro lato del cammino.