MotoGP, Laguna Seca esce di scena, fuori dal calendario 2014

14:54 - Il calendario della MotoGP 2014 non includerà la gara di Laguna Seca. L'annuncio è stato dato dagli organizzatori di Monterey: "Purtroppo non ospiteremo il GP degli Stati Uniti. Faremo di tutto per riportare presto la corsa qui". Il circuito, gestito da un'organizzazione no profit con problemi economici, deve fronteggiare la concorrenza di Austin e Indianapolis. Nota per la curva del cavatappi, Laguna Seca ha ospitato gare di MotoGP e Superbike.



Memorabili restano i duelli alla curva del cavatappi tra Valentino Rossi e Casey Stoner nel 2008 e tra lo stesso Dottore e Marc Marquez nell'ultima edizione disputata lo scorso luglio, senza dimenticare per le auto da corsa un altro mitico sorpasso effettuato da Alex Zanardi in Champ Car nel lontano 1996. Il circuito resta tra i più amati tra i piloti e gli appassionati.