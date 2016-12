MotoGP: Jorge Lorenzo, giornata dedicata all'impegno sociale e ai fan

10:18 - Quella di domenica è stata per Jorge Lorenzo una giornata dedicata all'impegno sociale e ai fan, insieme a Sector No Limits. Il primo appuntamento della giornata è stato al El Corte Ingles di Madrid in calle Princesa, dove lo spagnolo ha incontrato i fans firmando autografi a tutti gli appassionati. La giornata è poi continuata con un brunch per stampa e vip alla Fondazione "Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer", di cui Lorenzo è un fermo sostenitore da diversi anni.

A presenziare l'evento insieme al campione di Moto GP, Sandra Ibarra fondatrice della fondazione che da anni si batte contro il cancro al seno. Sono intervenuti molti volti noti spagnoli e internazionali come le modella Lorena Van Heerde e Marisa Jara, il torero Oscar Higares, il calciatore Fernando Hierro Chendo e i presentatori televisivi Nico Abad e Melissa Jiménez.



Una giornata all'insegna della solidarietà e del divertimento, che Sector ha voluta celebrare con il suo campione per un anno di grandi successi e conferme. Sector ha riconfermato Lorenzo come suo testimonial pr il 2014: un'unione iniziata durante il 2013 con l'edizione speciale di orologi con l'anagramma "JL" (Orologio 850 Special Edition).