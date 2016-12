MotoGP: Dani Pedrosa domina le prime libere a Sepang

11:14 - Dani Pedrosa (Honda) conquista anche il secondo turno di prove libere di Sepang, girando in 2:00.554 e mettendo dietro il compagno di box, Marquez (+0.533). Seguono le Yamaha di Crutchlow (Yamaha, +0.869) e Rossi (+0.984), poi Bautista (Honda, +1.105). Lorenzo è 6° (Yamaha, +1.156), unico a non migliorarsi, girando più lento rispetto alla prima sessione. Dietro Bradl (Honda, +1.173) poi le Ducati di Hayden e Dovizioso (9° a +1.933).

E' un moto d'orgoglio. Un modo per sbattere i pugni sulla scrivania durante una riunione che non porta i risultati sperati. Di fatto, il primo tempo nelle libere di Sepang è il modo di Pedrosa di sfogare una rabbia mai esplosa, trascinata con amarezza da Aragon alla Malesia. Dani che non commenta le decisioni della Direzione Gara, fa un inedito trattamento a base di "punture d'ape" per rimediare ai dolori stagionali, poi si chiude dietro la visiera del casco e sfoga un'ira lecita a colpi di gas. Esce così il mezzo secondo rifilato proprio al compagno di box. Quel Marquez che prende le misure, guarda a distanza, e impara una pista tosta da digererire con una MotoGP.



Detto che la Honda sembra avere già una marcia in pià, è la Yamaha di Crutchlow che si porta in terza piazza. Dopo aver puntato il dito su un motore "spompato" nelle gare precedenti, Cal sembra tornare a guidare con generosità, tanto da tenere dietro per 1 decimo la M1 ufficiale di Rossi. Valentino che, però, accusa quasi 1" di ritardo dalla vetta, tenendo dietro di 1 decimo largo Bautista e Lorenzo. Dove Alvaro migliora tra mattina e pomeriggio, mentre Jorge rimane con la faccia scura per tutta la durata del turno. Con ragione, perché dopo una serie di entrate e uscite cariche di nervosismo, il maiorchino è l'unico che non migliora a fine giornata. Facendo meglio nella FP1 per un pugno di millesimi. Non un buon segno, soprattutto in vista della gara... Dove per altro sono previsti anche un paio di temporali.