MotoGP, Australia: Jorge Lorenzo inizia da leader nelle libere

16:40 - Jorge Lorenzo autografa la prima giornata di prove libere a Phillip Island, girando in 1:28.961 nel secondo turno e precedendo Bautista (Honda, +0.477). Pedrosa parcheggia la moto a bordo pista, causa perno del motore staccato, ma è 3° (+0.517) davanti alle Yamaha di Rossi (+0.576) e Crutchlow (+0.706). E' invece 6° Marquez (+1.028) caduto ad inizio sessione. Poi Smith e De Puniet (ART), seguiti dalle Ducati di Hayden, Dovizioso (+1.793) e Iannone.

Lorenzo ha il giro veloce e un passo da far paura, ma non si rilassa. Dice che il ritmo si alzerà ancora e che non bisogna abbassare la guardia. Dice bene, ma intanto accumula quasi mezzo secondo di vantaggio sugli inseguitori. Gente che al pomeriggio nemmeno la vede la coda della M1 targata 99. Dove solo il cliente Bautista trova il guizzo per accodarsi, o meglio per precedere la RC213V ufficiale di Pedrosa. Detto che Dani chiude il turno in sella ad uno scooter, a causa dell'ennesimo colpo di sfortuna. Infatti, a pochi minuti dalla bandiera a scacchi, uno dei perni che tengono il motore agganciato al telaio della Honda, decidono di sfilarsi, di uscire quasi completamente durante una piega a destra. Zona curva Stoner. Inevitabile il parcheggio nell'erba e la faccia stupita dello spagnolo, a cui non resta che tornare rassegnato ai box.



E' invece l'ultimo settore della pista quello più ostico per Rossi. Un parziale davvero indigesto al 46, che così si ritrova lontano dalla M1 gemella., ma allo stesso tempo in scia alle Honda di Dani e Alvaro per una manciata di millesimi. Mentre dietro si fatica a tenere il ritmo, a partire da Crutchlow, che comunque limita i danni a solo 1 decimino da Valentino. Resta invece 6° (FP2) Marquez, che però è 2° nella combinata. Unico tra i big che non migliora il tempo delle libere del mattino, causa svarione nella sinistra in salita vista panoramica. Posteriore che s'intraversa, anteriore che si chiude e pilota lanciato brutalmente sull'asfalto. Una botta che costringe il 93 sulla seconda moto, con cui però il feeling non si accende e i risultati non arrivano. Un po' quello che succede, al solito, alla pattuglia Ducati, relegata ai margini della top ten con un ritardo da capelli bianchi. Ovvero tra il +1.6 e +1.8. Roba grossa, soprattutto se si considera che De Puniet con l'ART gira a +1.2 dalla vetta, in ottava piazza, marcando la Yamaha di Smith che lo precede.



Infine, va segnalato che Stefan Bradl è stato dichiarato "unfit" dai dottori del circuito e della Clinica Mobile. Non in forma quindi, dopo un secondo controllo medico al termine della FP1. Per questo il tedesco non prenderà parte al GP d'Australia, per recuperare al meglio dall'infortunio al malleolo.

Marquez, che botto

Highside per lo spagnolo all'apertura del secondo turno di prove libere