MotoGP, Albesiano sostituisce Dall'Igna in Aprilia

Romano Albesiano è il nuovo ds di Aprilia al posto del dimissionario Gigi Dall'Igna che entrerà in Ducati Corse. Albesiano, 50 anni, laureato in Ingegneria Aeronautica al Politecnico di Torino, ha cominciato la carriera in Cagiva Motor, dove ha tra l'altro partecipato allo sviluppo delle moto 500 GP nelle stagioni 1991-94. Ha poi operato in Fondmetal Technologies in qualità di capoprogetto aerodinamica per le Mercedes AMG. Dal 1998 in Cagiva Motor, ha diretto la R&D Motoveicoli per i marchi Cagiva e Husqvarna, e la gestione sportiva Husqvarna con la vittoria di due mondiali. In Piaggio dal 2005, Albesiano è attualmente responsabile del Centro Tecnico Moto, ruolo che manterrà insieme alla guida del team di tecnici di Aprilia Racing. Albesiano ha tra l'altro diretto lo sviluppo della moto Aprilia RSV4 e del suo motore 1.000cc V4, con cui Aprilia Racing ha potuto costruire le quattro vittorie iridate sinora conquistate nel Campionato Mondiale Superbike.

Le dimissioni di Dall'Igna, fa sapere la Piaggio, sono state "immediatamente accettate per le differenze di visione strategica in tema di gestione sportiva, e in considerazione dei risultati sinora conseguiti nella stagione 2013 del Mondiale Superbike". Il gruppo ha augurato all'ormai ex direttore sportivo "i migliori successi per il futuro". Un congedo durissimo da parte del gruppo di Pontedera, compresibilmente furioso per essere stato abbandonato da Dall'Igna, ma forse anche ingeneroso visti i risultati conseguiti (titolo Mondiale Superbike nel 2010 e 2012) dall'Aprilia sotto la sua direzione.