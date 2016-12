Moto3, Romboni ds ad honorem del San Carlo Team Italia

14:42 - La formazione del San Carlo Team Italia riparte da Doriano Romboni, morto tragicamente sul circuito di Latina durante le prove del Sic Supermoto Day. L'ex pilota avrebbe dovuto essere il direttore sportivo della formazione e la squadra ha deciso di attribuirgli comunque il ruolo ad honorem per "continuare nel suo nome, nel segno della sua amicizia e dei suoi insegnamenti". Un gesto importante, per ricordarlo anche in pista.

Il nome di Romboni compare così nella lista consegnata alla Federazione motociclistica italiana accanto a quello di Alfredo Mastropasqua, responsabile dell'intero progetto, a quello del team manager Virginio Ferrari e del responsabile delle relazioni esterne e della comunicazione Carlo Pernat.



Il Team sarà impegnato nel Mondiale Moto3 con i piloti Andrea Locatelli e Matteo Ferrari, entrambi su Mahindra. Confermato l'impegno della squadra anche nelle gare delle derivate di serie, dove nel ruolo di direttore sportivo è stato riassegnato a Cristiano Migliorati. Nella categoria Superstock 600 saranno impegnati Marco Faccani ed Andrea Tucci, entrambi su Kawasaki.