Moto3, GP Giappone: vince il baby Marquez, Mondiale riaperto

11:43 - Tutto riaperto il discorso Mondiale in classe Moto3. A trionfare nel Gran Premio del Giappone è Alex Marquez, fratello minore dell'attuale leader della classifica piloti in MotoGP. Lo spagnolo vince una gara bellissima e ricca di colpi di scena mettendo la sua Ktm davanti a quella di Vinales sul traguardo di Motegi. Terzo sul podio Jonas Folger (Kalex-Ktm). La corsa perde due protagonisti del Mondiale per altrettante cadute: Luis Salom e Alex Rins escono di scena e il titolo si deciderà così nell'ultimo Gran Premio, quello di Valencia. La situazione vede attualmente in testa Luis Salom con 300 punti davanti a Vinales con 298 e Rins 295.