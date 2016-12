Motegi, le pagelle del GP: Lorenzo l'implacabile

18:35 - Lorenzo, 10 e lode. Non ha mai mollato in una stagione dove le difficoltà per lui non sono mancate. La fortuna aiuta gli audaci e Jorge centra l'obiettivo impossibile: giocarsi il mondiale nella sua Valencia. E' arrivato in Giappone già convinto di poter vincere e non ha sbagliato. Implacabile, adesso è ancora lì, ad un passo dall'impresa. Non sarà facile, ma ha già dimostrato di essere il pilota più forte del mondo. Titolo honoris causa, comunque vada, anche se la sorte e la matematica dovessero dire cose diverse.

Marquez, voto 9. E' un fenomeno e anche a Motegi lo dimostra. Cade nel warm up e prende una legnata alla testa che intontirebbe un rinoceronte. Ma giusto il tempo di lavarsi la faccia e torna il sorriso. Quello bello e sfrontato per fare un garone d'attacco, con uno stile sempre funambolico e spettacolare per la gioia dei fans. Alla fine prende il 2° posto con filosofia sportiva e nuova fame agonistica. Tutta roba buona per non farsi venire nessun accenno di ansia. Questione di nervi da non stressare saggiamente prima del tempo, per affrontare alla grande la sfida finale.



Pedrosa, 6-. Fa il compitino e si tiene sempre fuori dai guai. Anche quando al via si trova per un attimo davanti a Marquez. In Honda qualcuno gli avrà dato suggerimenti preventivi, raccolti volentieri, non senza quel velo di amarezza tipico di chi ha già metabolizzato il sospetto che un mondiale MotoGP non lo vincerà mai.



Bautista e Bradl, da 7. Lottano per conto loro per tutta la gara. Alvaro finalmente centra il 4° posto, mentre Stefan infortunato piazza la quarta Honda nei primi 5 posti. Onesti lavoratori.



Rossi, voto 4. Sarebbe un 2 come i dritti che di fatto lo tolgono subito dai giochi al vertice. Un peccato perché questa volta Valentino era partito davvero alla grande. Tenere il ritmo dei primi, però, non gli è stato possibile. E' un'altra cosa. Sarebbe poi un 6 per la rimonta e nell'ottica che, quest'anno, ogni GP è una prova generale per la prossima stagione. Almeno così ci dicono. Nel complesso la media, però, certifica un weekend 46 grigio opaco.



Crutchlow, è un 2. Cal dove sei? Da quando ha firmato con Ducati l'inglese si è dimenticato la grinta a casa. Forse perché ha capito che il prossimo anno dovrà fare gli straordinari, e si tiene margine. Forse perché il supporto tecnico di Yamaha adesso gli ha girato un attimo le spalle.



Hayden, voto 8. Prima fila in qualifica e miglior Desmosedici in gara. L'americano è un figo anche quando sprona i tifosi, motivandoli nel dare fiducia incondizionata alla Ducati. Tutto quando a Borgo Panigale lo hanno già salutato. Campione dentro.



Dovizioso, 5.9. Come il distacco da Nicky. Andrea è stanco, ha già dato tutto e senza vedere risultati apprezzabili. Gli è scesa la catena e si vede. Tiene duro, perché è un professionista, ma al momento ricorda un po' la recente storia di un suo connazionale illustre...



Yamaha, voto 200. Come le vittorie nella top class del Motondiale. Un goal arrivato con viva e vibrante soddisfazione, proprio sulla pista della HRC. Per tutto il resto c'è Mastercard...



Honda voto 1. Battuta nel giardino di casa, rischia seriamente un disastro nella tana del lupo Lorenzo. Il trio Nakamoto, Suppo e Marquez, deve far su al volo una casa di mattoni, per evitare di farsi tirar giù tutta la stagione mondiale con un soffio.