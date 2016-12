Morte Romboni, sequestrata la pista di Latina

10:33 - E' stata sequestrata, dai carabinieri di Latina e su disposizione del pubblico ministero Raffaella Falcione, la pista "Il Sagittario" di Latina sulla quale sabato era morto l'ex campione di motociclismo Doriano Romboni, 44 anni anni, travolto da una moto durante le prove della manifestazione dedicata a Simoncelli. C'è da verificare "l'esistenza di difformità tra le misure della pista così come figurano nei documenti ufficiali per l'omologazione".

"La pista avrebbe i requisiti di sicurezza minimi in relazione all'utilizzo per i go kart - riporta Corriere.it-, ma tali requisiti sarebbero insufficienti per altre specialità come il motard, il mezzo su cui è morto appunto Romboni. Il provvedimento di sequestro sarebbe rafforzato dalle risultanze delle prime misurazioni effettuate dal perito della Procura