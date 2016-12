Jorge Lorenzo: "Niente strategia, ho vinto in casa della Honda"

11:42 - Dominatore in Giappone, Jorge Lorenzo commenta a caldo: "Con la gomma più morbida temevo di non fine gara, ma non è stato così. Ho anche aumentato il passo e sono andato via. Una strategia poteva essere una buona idea per il mondiale, ma ho preferito la fuga per vincere in casa di Honda". Il maiorchino consegna così la vittoria numero 200 nella top class alla Yamaha.

Poco soddisfatto Valentino Rossi, 6° all'arrivo del GP di Motegi: "Ho fatto una grande partenza, ma al secondo giro sono arrivato lungo alla curva 11 perché non avevo abbastanza potenza frenante. Così ho perso due posizioni. Al giro dopo è stato lo stesso. E' stato comunque un mio errore perché non ho fatto tesoro dell'esperienza del giro prima. Ho provato a tornare in pista, ma ho perso molte posizioni. Poi ho spinto forte e ho dato il massimo. Il mio passo era buono e avrei potuto chiudere in quarta posizione, ma non ne avevo abbastanza per salire sul podio".