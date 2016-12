Gol per Sic: gli amici di Simoncelli battono i cantanti

14:52 - Domenica speciale allo stadio Tardini, un giorno per ricordare Marco Simoncelli. Sul campo di casa del Parma Paolo, papà del "Sic" ha guidato una squadra composta dagli amici del figlio, con Valentino Rossi in primis, contro la Nazionale Cantanti. Per la cronaca la partita è finita 4-2 per gli Amici del Sic ma quello che conta è stato il grande affetto mostrato dal pubblico del Tardini, affetto che ha commosso papà Paolo visto che l'incasso verrà devoluto alla fondazione che porta il nome di Marco: erano 11.240 gli spettatori presenti sulle tribune, per un incasso totale di oltre 72mila euro che contribuirà alla realizzazione di un centro diurno per accogliere persone disabili a Coriano - in provincia di Rimini - città in cui Sic è cresciuto.

All'intervallo la Nazionale Cantanti conduceva per 2-0 in virtù delle reti segnate da Kekko, cantante dei Modà, e da Moreno, vincitore dell'ultima edizione di Amici. Nella ripresa però gli Amici del Sic hanno ribaltato la situazione: i Cantanti, con i porta lo chef televisivo Alessandro Borghese al posto di Antonio Mirante, numero 1 del Parma, hanno incassato gol da Marco Materazzi, Gigi e due reti da Hernan Crespo, per l'occasione al fianco di Valentino Rossi. Da lassù Simoncelli si sarà certamente divertito.