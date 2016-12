13:38 - Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con “Route 58 - in viaggio con Sic” quest’anno Mediafriends e Sport Mediaset tornano con “Route 2014 - il viaggio continua”, un calendario molto speciale ispirato ai valori che contraddistinguono il mondo delle due ruote. SportMediaset e Mediafriends hanno chiesto ai fan del MotoGP e della Superbike di inviare frasi e pensieri sulla vita, intesa come unviaggio che continua, al di là delle avversità e dei pit stop che non si era messo in conto di dover fare.

Tra le moltissime frasi arrivate ne sono state scelte 30, premiate per la loro originalità e il riferimento al tema. Le immagini che andranno a comporre la cover e i 12 mesi del calendario sono state donate, invece, da alcuni grandi fotografi sportivi e ritraggono il mondo dei circuiti motociclistici e dei suoi campioni.



Tutti i proventi dalla vendita del calendario, (in edicola da venerdì 11 ottobre al costo di 7,90 euro e disponibile inoltre sul sito www.fivestore.it con le prime 50 copie autografate da Guido Meda), andranno ad AUS Niguarda che, in collaborazione con ASBIN Onlus, gestirà il centro polifunzionale “Spazio Vita”. In questo centro all’avanguardia, coloro che sono stati colpiti da una lesione al midollo spinale o sono nati con una malformazione alla colonna vertebrale, troveranno il modo di continuare il loro viaggio nel mondo attraverso la pratica sportiva, artistica o musicale.



L’uscita del calendario “Route 2014 – il viaggio continua” coincide con l’inaugurazione sul sito d’informazione Tgcom24.it di una rubrica curata da Mediafriends e dedicata interamente ai temi del sociale, con contributi video, approfondimenti e iniziative speciali.