Motogp, le immagini dello scontro tra Valentino Rossi e Marc Marquez

Malesia, Sepang. Penultimo atto del Mondiale di Motogp. La sfida è tra i due piloti Yamaha, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. L'altro spagnolo, ma della Honda, Marc Marquez, campione del mondo in carica, è il terzo incomodo. Tra Rossi e Marquez la tensione è altissima. Dagli scontri verbali degli ultimi giorni, al "faccia a faccia" in pista.



Pedrosa scappa, Lorenzo lo insegue, Vale e Marc iniziano a duellare. Un clamoroso confronto diretto, che inizia al giro 4. Al 7° giro, dopo una battaglia feroce per il 3° posto, Rossi tira una trappola a Marquez: rallenta, lo aspetta, si allarga, vede Marquez attaccato a lui, alla sua sinistra, e allarga la gamba. Scalcia. Marquez va a terra. Nei rispettivi box inizia la guerra a distanza.



La manovra di Rossi finisce (ovviamente) "Under investigation". Ora bisogna aspettare. Prima la decisione della Direzione gara, poi l'ultima gara del Mondiale, a Valencia. Con la tensione che è salita alle stelle. E con una classifica ancora tutta da conoscere.