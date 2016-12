MotoGP, la Spagna canta (e balla) contro Valentino Rossi

Mentre a Valencia i piloti tornano finalmente in pista per le prove libere dell'ultimo e decisivo GP della stagione, non si placano le polemiche tra i fan su quanto accaduto a Sepang. I tifosi spagnoli accusano Valentino Rossi di aver volontariamente buttato fuori pista Marc Marquez, quelli italiani invece accusano Marquez di essersi intromesso senza motivo nel duello tra il dottore e Jorge Lorenzo per il titolo. In queste polemiche si è inserito il dj spagnolo Peter Base, che ha prodotto una canzone e un video, che circolano ormai da giorni, il cui il pilota di Tavullia viene descritto come scorretto e bugiardo. Ecco il video.