Moto2, incidente al circuito di Catalogna: morto pilota Luis Salom

E' morto in ospedale a Barcellona il pilota Luis Salom, vittima di un incidente avvenuto durante le prove libere della Moto2 per il Gran premio di Catalogna. Lo ha reso noto il sito ufficiale della MotoGp. Lo spagnolo del team Sag è uscito di pista all'altezza della veloce curva 12 ed è rimasto inerme a terra, per poi essere trasportato dall'ambulanza prima al centro medico del circuito e successivamente in ospedale.